【All-size-Catwalk】時尚不應只得一個Size　屬於肉感女孩的天橋

維密天使的翅膀，每個女人都應該擁有，不論身形、不論膚色。上週日，距離台灣半個地球遙遠的法國，有女性團體在巴黎鐵塔前舉辦了「All-size-Catwalk 」活動，號召厚片模特兒穿上透明睡衣及內衣，在鐵塔廣場中行Show，展現自信美。除了宣示每個女性都有其美麗之處，也間接諷刺了社會的審美觀判斷仍然過於單一。 文： Phoebe／女人迷編輯

關於美與時尚，他們想表示，只有單一價值的審美觀太無聊，社會應該看見更多不同身體樣態所擁有的美麗。（圖片來源：theallsizescatwalk@IG）

2019年4月28日，就在《復仇者聯盟》最終局電影旋風席捲台灣的同時，也有一場為了引起大眾對「身體自愛」（Body Positivity）關注的活動旋風席捲了法國巴黎鐵塔。這場「All-size-Catwalk 活動」由長期關注女性議題的法國組織Everyday Women主辦，他們召集了數位身型較具肉感、大碼模特兒穿上透明睡衣及內衣，在巴黎鐵塔前行Show，藉以諷刺時尚產業、內衣產業對美的標準過於單一的現況。關於美與時尚，他們想表示，只有單一價值的審美觀太無聊，社會應該看見更多不同身體樣態所擁有的美麗。

Beauty at any size, Sexy at any size.

活動召集人Georgia Stein受訪時說明，相較起英美地區，法國時尚產業對模特兒的「體態多樣性」接受度仍不普遍，不論是精品或服飾品牌的廣告，大眾所能看見的模特兒就是纖瘦、高挑的形象，因此，Georgia Stein以「身體自愛」為主軸，發起第二屆的All-size-Catwalk活動，讓大碼模特兒有展露身體自信的平台，也呼籲時尚產業對挑選模特兒及「美麗」的評選應該跳脫單一標準。

「身體自愛」概念由曾患有飲食失調經歷的作家Connie Sobczak和Deb Burgard提出，他們從個人經驗出發，用寫作及活動等方式提倡大家應該擁抱真實的身體樣態，拒絕對目前社會單一的審美標準妥協。這樣的思想與概念也隨著網路逐漸發達，於近年來在西方國家盛行。

+ 2

根據法新社報導，Georgia Stein表示她的目標是透過這場活動，讓人們看見大多數女性的真實樣貌，包括橘皮組織、妊娠紋等，其實都是再自然不過的身體特徵，不是「缺點」。而從模特兒們手舉著「Beauty at any size」、「Sexy at any size」的宣言，也能看出他們想傳遞「不論任何體態都能表現美麗、性感氣質」的思想。

西方服裝產業對體態多樣化的態度

在2019年初，美國時裝設計師協會就曾公開呼籲，時尚產業應該展現女性身體的多樣性，例如可以聘用像Ashley Graham和Candice Huffine等大尺碼模特兒們參與行Show，更能呈現真實、不同的身體樣貌。而國際知名設計師Christian Siriano、Prabal Gurung、Michael Kors都從2017年紐約時裝週開始，認可模特兒應該要有不同的體態的展現。

體態多樣化、身體自愛等概念從提出至今，越來越能被服裝產業接納並且實踐。當然，距離「每個品牌都引入多樣化體態的模特兒」這個目標，我們可能仍有段距離要走，但不可否認地，服裝產業的態度正在跳脫單一的審美標準，朝向多元化前進。我們也期待，除了時裝產業以外，例如會大量曝光身體面積的內衣龍頭品牌Victoria's Secret能夠將體態多樣化的思考納入挑選模特兒的過程裡，包含體型、膚色等，都能有更真實、多元的呈現。

「Victoria's Secret」能夠將體態多樣化的思考納入挑選模特兒的過程裡，包含體型、膚色等，都能有更真實、多元的呈現。（圖片來源：ashleygraham@IG）

維密天使的翅膀，每個女人都應該擁有

儘管時裝產業逐漸開始擁有體態多樣化的意識，但現階段社會對美的標準仍然過於單一，普遍認為「纖瘦、修長」才能稱得上是美麗。All-size-Catwalk讓我們看見女性身體的多樣與獨特，就如同活動中的告示牌一般，任何尺碼的身體都應該是美麗的，也可以是性感的。如果你還記得，Victoria's Secret 內衣Show上的模特兒，經常穿戴的白色翅膀模樣，那你也應該了解，那是每一個女性都應該擁有的翅膀，不是苗條模特兒的專利。但願有一天我們能看見各種不同顏色、型態的翅膀，帶領每一個女性過得更自信、自在的生活。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：性別快訊｜拒絕單一審美！法國大尺碼模特兒的精彩內衣秀】