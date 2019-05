【All-size-Catwalk】時尚不應只得一個Size　屬於肉感女孩的天橋

維密天使的翅膀,每個女人都應該擁有,不論身形、不論膚色。上週日,距離台灣半個地球遙遠的法國,有女性團體在巴黎鐵塔前舉辦了「All-size-Catwalk 」活動,號召厚片模特兒穿上透明睡衣及內衣,在鐵塔廣場中行Show,展現自信美。除了宣示每個女性都有其美麗之處,也間接諷刺了社會的審美觀判斷仍然過於單一。 文: Phoebe/女人迷編輯

關於美與時尚,他們想表示,只有單一價值的審美觀太無聊,社會應該看見更多不同身體樣態所擁有的美麗。(圖片來源:theallsizescatwalk@IG)

2019年4月28日,就在《復仇者聯盟》最終局電影旋風席捲台灣的同時,也有一場為了引起大眾對「身體自愛」(Body Positivity)關注的活動旋風席捲了法國巴黎鐵塔。這場「All-size-Catwalk 活動」由長期關注女性議題的法國組織Everyday Women主辦,他們召集了數位身型較具肉感、大碼模特兒穿上透明睡衣及內衣,在巴黎鐵塔前行Show,藉以諷刺時尚產業、內衣產業對美的標準過於單一的現況。關於美與時尚,他們想表示,只有單一價值的審美觀太無聊,社會應該看見更多不同身體樣態所擁有的美麗。

Beauty at any size, Sexy at any size.

活動召集人Georgia Stein受訪時說明,相較起英美地區,法國時尚產業對模特兒的「體態多樣性」接受度仍不普遍,不論是精品或服飾品牌的廣告,大眾所能看見的模特兒就是纖瘦、高挑的形象,因此,Georgia Stein以「身體自愛」為主軸,發起第二屆的All-size-Catwalk活動,讓大碼模特兒有展露身體自信的平台,也呼籲時尚產業對挑選模特兒及「美麗」的評選應該跳脫單一標準。

「身體自愛」概念由曾患有飲食失調經歷的作家Connie Sobczak和Deb Burgard提出,他們從個人經驗出發,用寫作及活動等方式提倡大家應該擁抱真實的身體樣態,拒絕對目前社會單一的審美標準妥協。這樣的思想與概念也隨著網路逐漸發達,於近年來在西方國家盛行。

+ 2

根據法新社報導,Georgia Stein表示她的目標是透過這場活動,讓人們看見大多數女性的真實樣貌,包括橘皮組織、妊娠紋等,其實都是再自然不過的身體特徵,不是「缺點」。而從模特兒們手舉著「Beauty at any size」、「Sexy at any size」的宣言,也能看出他們想傳遞「不論任何體態都能表現美麗、性感氣質」的思想。

西方服裝產業對體態多樣化的態度

在2019年初,美國時裝設計師協會就曾公開呼籲,時尚產業應該展現女性身體的多樣性,例如可以聘用像Ashley Graham和Candice Huffine等大尺碼模特兒們參與行Show,更能呈現真實、不同的身體樣貌。而國際知名設計師Christian Siriano、Prabal Gurung、Michael Kors都從2017年紐約時裝週開始,認可模特兒應該要有不同的體態的展現。

體態多樣化、身體自愛等概念從提出至今,越來越能被服裝產業接納並且實踐。當然,距離「每個品牌都引入多樣化體態的模特兒」這個目標,我們可能仍有段距離要走,但不可否認地,服裝產業的態度正在跳脫單一的審美標準,朝向多元化前進。我們也期待,除了時裝產業以外,例如會大量曝光身體面積的內衣龍頭品牌Victoria's Secret能夠將體態多樣化的思考納入挑選模特兒的過程裡,包含體型、膚色等,都能有更真實、多元的呈現。

「Victoria's Secret」能夠將體態多樣化的思考納入挑選模特兒的過程裡,包含體型、膚色等,都能有更真實、多元的呈現。(圖片來源:ashleygraham@IG)

維密天使的翅膀,每個女人都應該擁有

儘管時裝產業逐漸開始擁有體態多樣化的意識,但現階段社會對美的標準仍然過於單一,普遍認為「纖瘦、修長」才能稱得上是美麗。All-size-Catwalk讓我們看見女性身體的多樣與獨特,就如同活動中的告示牌一般,任何尺碼的身體都應該是美麗的,也可以是性感的。如果你還記得,Victoria's Secret 內衣Show上的模特兒,經常穿戴的白色翅膀模樣,那你也應該了解,那是每一個女性都應該擁有的翅膀,不是苗條模特兒的專利。但願有一天我們能看見各種不同顏色、型態的翅膀,帶領每一個女性過得更自信、自在的生活。

【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:性別快訊|拒絕單一審美!法國大尺碼模特兒的精彩內衣秀】