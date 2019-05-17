【貝聿銘逝世】靈感源自《桃花源記》　美秀美術館成LV時裝騷場地

建築大師貝聿銘於5月16日與世長辭，終年102歲。 除了巴黎羅浮宮的金字塔、香港中銀大廈外，他在世界各地亦留下多件驚世巨作。他曾於2001年表示過，日本美秀美術館（Miho Museum）才是自己最滿意的作品，2017年還吸引到Louis Vuitton於這美術館舉行時裝騷。

建築大師貝聿銘於5月16日與世長辭（網上圖片）

日本美秀美術館（網上圖片）

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日本美秀美術館於1997年落成，不但收藏了來自亞洲、非洲及歐洲的藝術品，然而建築物本身的設計，也叫人念念不忘。該美術館位於京都近郊地區，坐落一個隱蔽的山谷中，入口位置由壯觀隧道及吊橋以作展示。依照貝聿銘的指導下，設計團隊在山上鑽了一個洞口，然後再建立隧道，方便連接到附近的高速公路，就算在前往美術館的路上，也開始令人有一種進入世外桃源的感覺。

Louis Vuitton於2017年在日本美秀美術館舉行時裝騷（網上圖片）

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對於美術館的設計，貝聿銘從京都的華麗寺廟汲取靈感，更因為陶淵明《桃花源記》為構想而設計它，四面環山再加上獨特的奢華裝修及細節，特顯建築物與自然景觀共融的和諧感，親手把「世外桃源」變為現實。也許就是這一點，讓Louis Vuitton一見鐘情，決定將Cruise 2018時裝騒於美秀美術館舉行，此地方迎合了品牌一貫旅行精神，也體現出藝術如何與大自然二合為一。這是美術館史上第一次舉辦此類活動，獨特建築視野，被設想為天堂香格里拉，不光是融合日本風情及現代文化，也讓我們同時沉浸在美麗的森林與時裝裡。