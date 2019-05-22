英國時裝網店Farfetch開拓二手市場　舊袋換新袋最終目的是……

二手市場正在快速增長，就如4月H&M宣佈旗下品牌& Other Stories銷售二手及復古衣服。 接下來，英國時裝網店Farfetch也來分一杯羹，推出新計劃「Second Life」，竟讓顧客舊袋換新袋？

Farfetch開拓二手市場（網上圖片）

透過secondlife.farfetch.com網站，來買出家裡的舊手袋。（Farfetch）

現在可以透過Farfetch姐妹網站（secondlife.farfetch.com）買出家裡的舊手袋，然後換取積分，於網店上再次購入新品。那麼這是如何運作？第一步，首先必需附上手袋資訊及照片，然後再由工作人員進行驗證，並於48小時內知道手袋價格。假若顧客接受了其價錢，Farfetch將提供免費速遞來接收產品，只需兩個工作天後就能得到積分。

Farfetch找來香港二手專家公司Upteam合作（Upteam）

Farfetch找來香港二手專家公司Upteam合作（Upteam）

就今次的新動作，Farfetch找來香港公司Upteam合作，他們是二手專家，並提供驗證服務。目前計劃可以放售的品牌多達27個，包括Alexander McQueen、Balenciaga、CELINE、CHANEL、Chloé、Dior、Hermès及Goyard等。Farfetch可持續發展業務全球總監Tom Berry說：「一但手袋通過驗證後，顧客就能預先獲得金錢，他們不必等到出售後，才能贖回價值。」為甚麼可以如此慷慨？原來是希望透過該計劃可以推進顧客再次於Farfetch消費，提高他們對網店忠誠度。通過簡單流程，就能將舊手袋換成積分，對於購物狂來說，這絕對是福音。

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此外，「Second Life」同時也鼓勵消費者能夠購買更多「可持續產品」，其實Farfetch一直都有提供復古系列的商品，他們希望通過舊物來換取新品，以作為可持續發展戰略的一部分，更表示二手市場就如網店趨勢一樣，正在快速增長中，未來五年內可能達至510億美元，所以這個新計劃，不但為Farfetch創建了新商業模式，因而也延長了舊物的生命，以被確保它們能夠再次使用。

對於品牌及消費者而言，這樣的轉售計劃，算是雙贏策略嗎？