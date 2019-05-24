Virgil Abloh自稱不是設計師　Pionner DJ混音器可見他的確愛音樂

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Virgil Abloh將於六月在芝加哥當代藝術博物館（MCA Chicago）舉行個人展覽《Figures Of Speech》。當中值得留意的展品，除了那本記載他20年創作生涯的書籍，還有那台他曾於Coachella音樂節演出時所使用的Pioneer DJ透明CDJ混音器。

Virgil不但有時裝夢，過去20年來，他從未放下音樂夢。

在Virgil Abloh的個人展《Figures Of Speech》展出的同名書籍（Prestel ）

Virgil Abloh的個人展覽《Figures Of Speech》將會於6月10日至10月22日在芝加哥當代藝術博物館舉行（MCA Chicago），在云云展品當中，相信有不少人對那本與展覽同名的書籍甚感興趣，因書中內容娓娓道出Virgil過去近20年間的設計作品，由時裝到藝術、建築、平面設計等範疇，而他跟Pioneer DJ合作的CDJ混音器，也值得關注。

雙方聯手推出的CDJ混音器名為“TRANSPARENT”，包括四個CDJ-2000NSX2 CD盤和置中的DJM-900NXS2調音台，功能並非首要賣點，而是那全透明設計的外殼，即使在舞池漆黑環境下，內裏繽紛螢光色彩令按鍵依然看得一清二楚，除奪目出眾外，也不失實用性。事實上，這部混音器早在Virgil為今年Coachella音樂節演出時已率先曝光，當時人們己對這設計議論紛紛。

 

 

Virgil Abloh與Pioneer DJ共同打造的CDJ混音器。（Pioneer DJ）

Virgil曾為Tom Ford 2018年春夏季的騷後派對擔任DJ（Zimbio）

若熟悉Virgil的話，相信早已知其志向並不止於時裝，曾說過他深醉於音樂、滑板、塗鴉，但說到最愛的始終是音樂。Virgil一直跟音樂關係密切，他的名字第一次廣為大眾認識，就是替其伯樂Kanye West和Jay-Z合作專集《Watch The Throne》擔任美術指導一職，而他從當DJ已有二十年之久，只是身兼Off-White與LOUIS VUITTON分身乏術，但偶爾仍會出來過一過DJ癮，像Tom Ford時裝騷後派對、Coachella音樂節都見其影蹤。

其實，Virgil當初上任LOUIS VUITTON男裝藝術總監不久，已任命DJ Benji B為品牌的音樂總監，更曾邀請過不少音樂人走上騷場上，如Playboi Carti、Dev Hynes等，他是用更多元的方式，繼續譜寫他的音樂夢。

DJ Benji B上年被委任為LV音樂總監。（highsnobiety）

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