【McDonald’s】全球最細麥記只招待一種顧客　為拯救其生態系統

位於荷蘭鹿特丹的McDonald’s被稱為全球最美麗的麥記，落地玻璃配白色旋轉梯令它得到這個美譽。 不過若說到全球最細的McDonald’s，有齊招牌、座位及售餐處，但面積卻是全球最細，你又知道在哪裡嗎？

為蜜蜂而設的McDonald’s。（NORD DDB）

最細McDonald’s位於瑞典，它的外表與平日看到的McDonald’s無異，有品牌的招牌、座位及售餐處，但店舖的面積卻是小得不可思議，連一個人也座不下，因為這是為蜜蜂而設的McDonald’s。這所McDonald’s由瑞典廣告公司NORD DDB製作，名為McHive，可容納數以千計的蜜蜂，是回應近年蜜蜂數量下降問題的計劃之一。

香港高樓大廈林立，市區與效野有明顯的分野，大眾在日常生活中接觸到大自然的機會不多，不少人對蜜蜂更是有莫名的恐懼。但其實蜜蜂在持續生態系列上，有著重大的影響。蜂群在採集蜂蜜同時為不同種類的植物傳播花粉，幫助植物繁殖，而植物亦是動物的糧食，所以蜜蜂數量下降不只影響植物的收成，也影響著糧食供應。然而，棲息地減少、使用農藥、氣候變化等等問題導致蜜蜂數量下降，影響著整個生態系統。

近年不少企業都加入關注蜜蜂的行列，McDonald’s亦是其中之一。除了建造全球最細McDonald’s予蜜蜂外，五間位於瑞典的McDonald’s早已有在屋頂放置蜂箱的做法。而瑞典的McDonald’s以加盟的方式經營，不同加盟者都進行不同環保政策，如Christina Richter的店舖除了放置蜂箱外，還在店舖周圍種植蜜蜂喜愛的植物，希望為蜜蜂數量下跌的問題出一分力以及引起更多人的關注，並計劃擴展至更多分店。

現時不論飲食界抑或時裝界，都必定會與環保和保育議題扯上關係，McDonald’s作為快餐店的佼佼者，自然與快時尚龍頭H&M、ZARA等一樣成為千夫所指。即棄餐具、包裝廢料、影響健康、破壞環境等，全都是其罪名。這次瑞典McDonald’s為蜜蜂建造蜂箱，你又會對麥記有所改觀嗎？