【獨家專訪】H&M創意顧問：「衣服不美　就算多環保也沒有人買」

被譽為速食時裝巨頭的H&M，近年積極推動可持續發展，基本上我們對此都抱有懷疑態度，難道速食時裝真的能做到可持續發展（Sustainable）嗎？直至遇上H&M創意顧問Ann-Sofie Johansson，問到此問題時，她卻回應：「我們不自稱為速食時裝」。

H&M創意顧問Ann-Sofie Johansson（H&M）

我們不自稱為速食時裝。 H&M創意顧問Ann-Sofie Johansson

Ann-Sofie於H&M工作超過32年，最初由售貨員做起，直至當上設計總監，最後更成為品牌創意顧問。一路走來，她見證了H&M的興衰成敗。在過去的50年間，人們消費模式發生巨變，快時尚將時裝平民化，使每個人都可以承受最新潮流，體驗快時尚的短暫高潮，以及穿上新衣服的樂趣，但是對於大型時裝零售商而言，時尚民主與銷售額，兩者增長亦相當吻合。特別於過去五年間，許多品牌都公開承諾實現可持續發展目標，並投資創新以解決可持續發展挑戰，H&M亦如是。

H&M創意顧問Ann-Sofie身穿最新H&M Conscious Exclusive系列。（H&M） 「其實我們不是要快，亦有經常聆聽顧客需求，積極發展可持續時尚，並提供極吸引的價錢。」H&M目標是於2030年前，將全部衣服都使用再生材料及其他可持續性物料製造。作為全球第二大服裝零售商，旗下品牌包括COS、And Other Stories、Weekday及Monki等，目前其35％的物料，都是正在使用回收及可持續物料製成。「在未來20、30年，希望推動可持續發展，讓H&M去領導整個行業作出變化。」今時今日，除了速食時裝外，其實許多時裝品牌都致力發展可持續時尚，以提高消費者信任度，同時降低抵制和訴訟風險，那麼你又接受嗎？

可持續性帶來的挑戰，對於每個消費者及品牌來說，都是相同的，因為我們對時裝的需求，幾乎是無窮無盡，如何去平衡兩者間的關係，才是最重要的。幸好的是，H&M終於選擇停下來，由快變慢，從最新H&M Conscious Exclusive系列中，就能看見他們的努力，利用水果製衣，並開發不同的創新物料製衣，打造別具功能性，並且具時尚服飾，從而提高衣服質量。

「我們正在積極推動可持續發展，所以不會自稱為速食時裝，未來亦希望H&M成為可持續時尚的品牌。」現今，可持續發展已被定義為一種時尚方式，以最大限度地提高人們利益，並地減少對環境的造成影響，更在商業上取得成功。

2019年H&M Conscious Exclusive系列（H&M）

「首先衣服要夠時尚，才能可持續發展。如果衣服不美，就算多環保，也沒有人會買，那麼不是變相還浪費嗎？」速食時裝與環境可持續性概念，兩者之間可能存在內在矛盾，快速做好時尚，將質量變好，是邁向轉型最基本步，也是大眾對H&M最常提出的意見。

上月，品牌宣佈未來會開始售賣二手衫及古著，同時更增強產品透明度等新方案，雖然只解決問題的一小部分，但它卻是朝著正確方向前進。環保之路談何容易，盼望未來更可找到與環境真正雙贏的方法。