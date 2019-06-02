日本雕塑藝術家伊藤浩太將石頭變得生動：石頭是完美的畫布

石頭本是堅硬無比，但經過日本藝術家伊藤浩太（Hirotoshi Ito）塑造後，它彷彿瞬間柔軟下來，將石頭驟變成超現實藝術作品。
他所用的石頭是否與眾不同？「那些只是在家附近收集得來的石頭。」
日本藝術家伊藤浩太用石頭創作出超現實作品。（parisartweb）
「雖然大多數人都認為石頭是冷酷、堅硬與無情的材料，但對於我來說，它是完美的畫布。」年輕時，伊藤浩太愛到住所附近執拾石頭，久而久之開始對這種材料產生了興趣，而生於雕像家族的他，其實自小生活已從未離開過這門藝術，早對打磨、塑形、雕刻等工序略有認識；再者，他畢業於東京國立美術大學，成長於充滿藝術氛圍的學院裏，求學期間不繼學習各種不同媒介設計。以上一切，為他繼後的石頭創作尊下好基礎。
伊藤浩太作品一覽：
石頭是完美的畫布。
日本藝術家伊藤浩太（parisartweb）
伊藤浩太開始鑽研石頭創作時，已為自己的作品定立宗旨，「我的工作只可優化石頭的原始形狀。」故他認為每夥石頭的缺陷與瑕疵也散發出獨特之美，不應過度掩飾。這意味著他再如何打磨塑形也好，也會盡量保留石頭的原貌，不會改動太多。
因為伊藤浩太在大學後期主修金屬系的關係，所以我們可見作品中以岩石為創作媒介的同時外，亦加諸了不少金屬元素，例如衣領、筆袋、錢包等的開口處，也附上金屬拉鏈；另外，他的作品還不時用上繩索、小珠、硬幣等材料作點綴。至於題材方面，大多是啟發自日常生活中的物品。
《Three Laughing Stones》將哈哈笑變邪氣（parisartweb）
《I Know You III》拉鏈中見眼睛（parisartweb）
伊藤浩太深受René Magritte與Salvador Dalí這兩位超現實主義藝術家的啟蒙，於是激發出超現實創作風格，石頭可成麵包般柔軟、錢包可放置人類眼睛等瘋狂構想。當中較著名的作品則要提《Three Laughing Stones》，石頭長出牙齒，而牙齒之上加置了一條拉鏈，彷如可開可合，有趣得來又很奇幻。
伊藤浩太說過：「希望向人們展示出石頭的幽默與巨大潛力。」得其作品可見，他已成功了。