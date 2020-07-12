【內衣時尚史】突出線條因男性視角？設計師：Bra最美之處是…

胸圍過去一直是從男性視角來設計的，例如胸衣，突出了女性線條，讓胸脯更高，讓腰更細。內衣設計師于曉丹覺得胸圍的最美之處，不在於它所遮蔽的部分，而是在暴露出來的地方，比如女性的鎖骨、肩胛骨和後背的蝴蝶骨。

于曉丹，內衣設計師、文學作者、中國最早的Raymond Carver譯者，也是Vladimir Nabokov作品《Lolita》的中文譯者。

九十年代，于曉丹赴紐約時裝學院學習服裝設計，先後為Victoria's Secret 、Elle、Vera Wang Princess等著名品牌設計內衣，如今成為一名獨立設計師，創辦了獨立內衣品牌EMILY YU。

在于曉丹眼裡，內衣和文字具有不少共通之處：都強調細節，布料和蕾絲要合理搭配，就好比文章中的敘事和抒情也要比例恰當。

她出版了《內衣課》一書，分享了她近二十年來與內衣打交道的所得所想。

于曉丹介紹內衣胸圍的歷史演變和當中反思的社會文化（按圖細閱）↓↓↓

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近十年來，女人對內衣的態度發生了很多變化，越來越多的女性接受自己身體的狀態，並不一定「以大為美」，即便是A罩杯，瘦一點，沒有太多累贅，可能還會有一種很「仙」的感覺。

內衣業也隨之發生了很多很多小變化，比如關注A罩杯的人越來越多，不用鋼圈，不用海綿墊，慢慢讓它變得更自然。

內衣，既溫情地保護著女人，陪伴成長，同時又是冷酷的——等你進入到老年狀態，它會不動聲色地提醒著你——你可能不再需要它們了。

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