MoMA Design Store來港前　了解幕後團隊嚴選店內商品的八大準則

一物
撰文：
最後更新日期：

當MoMA Design Store即將登陸香港尖沙咀K11 MUSEA的消息一公佈，即引起大眾廣泛討論。除了因為這是亞洲最大以及大中華地區第一間MoMA Design Store，更會發售香港藝術家相關的商品，一眾藝術、設計的愛好者定必翹首以待，期望八月快點到來。

在紐約的MoMA。（MoMA）

在MoMA（Museum of Modern Art）的館藏當中，有不少都是在藝術界中享負盛名的名作，如Van Gogh的《Starry Night》、Salvador Dalí的《the persistence of memory》、Picasso的《Les Demoiselles d'Avignon》、Andy Warhol的《Campbell's Soup Cans》、Piet Mondrian的《Broadway Boogie-Woogie》、Claude Monet的《Water Lilies》等等。這些畫作的影響力無遠弗屆，對藝術及潮流文化有深遠的影響。

+3
+2

香港MoMA Design Store的所在地。（K11 MUSEA）

除了香港之外，MoMA Design Store在紐約有三間分店，其餘兩間分別設於日本的東京和京都，同時還亦設有網上商店。MoMA Design Store的商品種類十分多元化，不論是家品廚具、珠寶首飾抑或是書藉都一應俱全。世間上好的設計千萬種，背後的團隊到底是怎樣從芸芸設計當中選擇合適的商品？

+2

要成為MoMA Design Store中的一分子，必須要通過兩個考驗。首次要符合好設計的準則，團隊會根據八個原則去決定作品是否一個好設計。

第一及第二項：與MoMA的收藏或展覽有關。MoMA Design Store中就有不少與梵高畫作相關的作品，而每次有不同主題的展覽，店舖都會因應展覽主題而設置櫥窗及發售相關產品，如2017年時，MoMA第一次舉辦時裝相關展覽《Items: Is Fashion Modern》，店舖的櫥窗就因應主題作出更換。MoMA博物館一直在創新及設計的範疇上一直走在前線，所以店舖亦希望通過創新及原創的商品去呼應博物館所秉承的精神。

第三：形象，作品的形象要富有現代感，因為要與MoMA博物館的現代主義（modernism）互相呼應。

第四：設計對於兒童富有教育性，現有的MoMA Design Store會與教育部門合作，鼓勵通過遊戲學習和發展創造力，所以店舖中的產品亦需要共同分享教育使命。不知香港的MoMA Design Store又有否與香港的教育機構合作，推廣及鼓勵藝術創作？

第五至八項：創新的物料、用途、科技及紡織方式。團隊希望作品在創新之餘，亦要具有實用性，不應流於表面，虛有其表。

雖然有八個準則，但其實主要都是圍繞作品與博物館的相關性，作品原創性、實用性去挑選，以及能否透過作品表達出與博物館相同理念。被判定為好設計後會再交由博物館的策展人去審視，通過就能成為MoMA Design Store中貨架上的一分子。

MoMA Design Store 8月尖沙咀開幕　6千平方尺全亞洲最大旗艦店
【Banksy】威尼斯雙年展進行中反轉威尼斯　擺檔又塗鴉目的是…
【村上隆展覽】藝術頑童自言從沒天賦　堅持留在紐約只因一個信念
【展覽】SOU‧SOU走進台灣誠品　限量產品將京都風格融入寶島設計
【草間彌生】相識波點女王40載　美術館長：她是個天真無邪的少女
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。