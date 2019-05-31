MoMA Design Store來港前　了解幕後團隊嚴選店內商品的八大準則

當MoMA Design Store即將登陸香港尖沙咀K11 MUSEA的消息一公佈，即引起大眾廣泛討論。除了因為這是亞洲最大以及大中華地區第一間MoMA Design Store，更會發售香港藝術家相關的商品，一眾藝術、設計的愛好者定必翹首以待，期望八月快點到來。

在紐約的MoMA。（MoMA）

在MoMA（Museum of Modern Art）的館藏當中，有不少都是在藝術界中享負盛名的名作，如Van Gogh的《Starry Night》、Salvador Dalí的《the persistence of memory》、Picasso的《Les Demoiselles d'Avignon》、Andy Warhol的《Campbell's Soup Cans》、Piet Mondrian的《Broadway Boogie-Woogie》、Claude Monet的《Water Lilies》等等。這些畫作的影響力無遠弗屆，對藝術及潮流文化有深遠的影響。

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香港MoMA Design Store的所在地。（K11 MUSEA）

除了香港之外，MoMA Design Store在紐約有三間分店，其餘兩間分別設於日本的東京和京都，同時還亦設有網上商店。MoMA Design Store的商品種類十分多元化，不論是家品廚具、珠寶首飾抑或是書藉都一應俱全。世間上好的設計千萬種，背後的團隊到底是怎樣從芸芸設計當中選擇合適的商品？

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要成為MoMA Design Store中的一分子，必須要通過兩個考驗。首次要符合好設計的準則，團隊會根據八個原則去決定作品是否一個好設計。

第一及第二項：與MoMA的收藏或展覽有關。MoMA Design Store中就有不少與梵高畫作相關的作品，而每次有不同主題的展覽，店舖都會因應展覽主題而設置櫥窗及發售相關產品，如2017年時，MoMA第一次舉辦時裝相關展覽《Items: Is Fashion Modern》，店舖的櫥窗就因應主題作出更換。MoMA博物館一直在創新及設計的範疇上一直走在前線，所以店舖亦希望通過創新及原創的商品去呼應博物館所秉承的精神。

第三：形象，作品的形象要富有現代感，因為要與MoMA博物館的現代主義（modernism）互相呼應。

第四：設計對於兒童富有教育性，現有的MoMA Design Store會與教育部門合作，鼓勵通過遊戲學習和發展創造力，所以店舖中的產品亦需要共同分享教育使命。不知香港的MoMA Design Store又有否與香港的教育機構合作，推廣及鼓勵藝術創作？

第五至八項：創新的物料、用途、科技及紡織方式。團隊希望作品在創新之餘，亦要具有實用性，不應流於表面，虛有其表。

雖然有八個準則，但其實主要都是圍繞作品與博物館的相關性，作品原創性、實用性去挑選，以及能否透過作品表達出與博物館相同理念。被判定為好設計後會再交由博物館的策展人去審視，通過就能成為MoMA Design Store中貨架上的一分子。