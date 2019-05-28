【村上隆展覽】藝術頑童自言從沒天賦　堅持留在紐約只因一個信念

這個 6 月，大家都十分熟悉的藝術家村上隆將於香港舉行個人展覽，相信大家都希望能一睹他的風釆。這位日本當代藝術家——村上隆，可以說是現今知名國際藝術的明星和文化偶像，曾與不同品牌合作，他的標誌性「花花」圖案更是無人不知，但你又知道他是如何成為一名舉足輕重的藝術家呢？在展覽前，不如多了解這位藝術界的老頑童。

▼▼提起日本當代藝術家——村上隆，大家都必定會想起他標誌性「花花」圖案（按圖放大）▼▼

+ 2

我喜歡畫畫，但我沒有天賦

現時 57 歲的村上隆在藝術界的影響力不用多說，但他直言「我在繪畫或創作方面，從未有特別的天賦，」他年輕時，曾是一個厭世的壞學生，他討厭當時保守的教育與歌頌夢想等之事，對學習不感興趣，成績也不好，一心只不想當個「上班族」，更坦言，想建立了自己的公司，自己做老闆，但總是找不到方向，也沒有特別的才華，單純地討厭社會的規矩。年輕時的他，十分喜歡動漫與漫畫，所以只好努力操練自己的畫畫技能，因為他知道這是能令他逃離沉悶的打工生涯的唯一途徑。

成功考入藝術大學，班上總有一個孩子真的擅長繪畫或繪畫，他們的作品令人欽佩，但村上隆並沒有這樣的經歷。也就是說，從沒覺得自己有藝術天賦。他這樣的迷惘中，他不斷嘗試解了解我是誰，自己想做什麼。剛開始，他想成為一名動畫師。充滿熱情的他，甚至邀請動畫天才宮崎駿到大學的節日上發表演講，他還觀看了關於星際大戰的幕後視頻，並幻想著如果是自己會如何製作。

年輕時的他，十分喜歡動漫與漫畫，所以只好努力操練自己的畫畫技能，因為他知道這是能令他逃離沉悶的打工生涯的唯一途徑。（takashipom@Instagram）

當Michael Jackson發行的《顫慄》（Thriller）聞所未聞的 MV 時，他購買了導入的視頻，並在在朋友的家中看了很多遍，同時在8毫米膠片進行低級的模仿。「我沒有天份，只好從模仿開始訓練自己畫出逼真的畫面。」就這樣他開始了在8毫米膠片上製作了一些手繪插圖的短片動畫片。星球大戰的幕後視頻、宮崎駿動畫製作與漫畫都是支持村上隆創作的動力。

（Michael Jackson <Thriller> MV截圖）

成功的背後 也有平凡的經歷

他決心用藝術來支持自己，並不是因為有成功的願景，而是決心以這種獲得生活，但當一個藝術家又談可容易。在成名之前，厭世的他，也乖乖打工去，曾在藝術大學入學考試的預備學校當了 9 年的導師，並在幼兒園擔任了 4 年的藝術和手工藝指導，同時身兼插畫家、餐館設計師與活動協調員。於 1989 年，村上隆在東京銀座駿河台畫廊舉辦了他的首次個展，並開始從計劃到紐約發展。當時他在 Brooklyn 租了間簡陋的工作室，每天都過著有一餐沒一餐的窮日子，不過他一直認為紐約是藝術世界的重要中心之一，也會為他帶來一些極具有創意的藝術靈感，因此他堅持留在紐約。

他一直認為紐約是藝術世界的重要中心之一，也會為他帶來一些極具有創意的藝術靈感，因此他堅持留在紐約。（takashipom@Instagram）

日本御宅文化 成就個人風格

早期的動畫文化幫助塑造了村上隆的獨特藝術視野，他把日本獨有的御宅文化插入到藝術規則中，創作出的狂野的雕塑與繪畫，也打開了他獨有的藝術之路。他標誌性的花頭人物與瘋狂的狂野人物深受喜愛，但他的一些最重要的作品卻具有深刻的顛覆性，例如，Hiropon（1997）一位超大乳房藍髮女子釋放出一股牛奶，充滿日本奇異性的禦宅文化。意想不到的通俗文化的融合當代藝術之中，成為村上隆的標誌，大膽的舉動令他廣受好評。從凡爾賽宮到藍籌畫廊都紛紛展示了他的作品，同時還與知名品牌如 LV、Off- White 合作。他把主題擴展為一系列可收藏的商品，與流行歌星 Pharrell一起創作了一個雕塑，並兼任音樂視頻導演，成為當今極具影響力的人之一。

村上隆將通俗文化的融合當代藝術之中, 並大膽的舉動令他廣受好評, 按下圖看看他具有深刻的顛覆性的作品▼▼

+ 2

早期作品 古典日式畫風

修讀日本繪畫 （ Nihonga） 課程出身的村上隆，在沒建立自己的風格之前，畫風充滿古典日式的味道，而且他很喜歡畫魚——特別是淡水魚，沒成名前幾乎只畫魚。他小時間，經常與父親一起到河邊釣魚，也許是這個原因，令他早期對魚有莫名的情感。成名後，他重新開始畫魚，不過比較早期的作品，多了一份street art 的格調。沒有天份不重要，重要的是你有努力不懈的決心，一步一步訓練自己的技術，總有一天你也可以擁有一片屬於你的天空。村上隆就是活著的證明。

▼▼修讀日本繪畫出身的村上隆對魚有莫名的情感, 成名前後都堅持畫魚（按圖放大）▼▼

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】