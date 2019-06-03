Topshop投靠線上商店ASOS圖力挽狂瀾　網民大喜因可用折扣優惠碼

在環保意識抬頭的社會，人們知道時裝業對環境的負面影響，快時尚更是千夫所指。加上網上購物愈趨盛行，對實體店帶來沉重的打擊。在種種不利因素下，快時尚品牌如H&M、Zara、Forever21、Topshop等近年不時傳出盈利下跌的消息。

Topshop在香港的店舖。（網上圖片）

在傳統零售業市場萎縮、消費者習慣改變以及網上購物興起的情況下，Topshop母公司Arcadia的業續近年每況愈下，在2017年財政年度更錄得1,080萬英鎊虧捐。近年，Arcadia相繼關閉旗下品牌門市，繼關閉中國分店及天貓網店後，早前再因財政問題關閉美國11間Topshop及Topman店舖，並向美國法院申請破產保護，文件中顯示資產總值為5,300億美元，而總債務為1.79億美元。而集團在本土市場英國擁有566間店舖，當中包括Topshop、Topman、Evans、Burton等品牌，並計劃關閉23間旗下品牌門市。

（網上截圖）

不過，在Topshop及Topman大規模關閉實體店後，就傳出品牌加入英國網購平台ASOS的消息。近日ASOS在Twitter上宣佈Topshop加入的消息，並以「Big News」去形容品牌的加盟。雖然ASOS未有公佈正式的發售日期及時間，但已有部分網民在留言表示十分期待，並指要為自己的銀行戶口默哀，又有人說自己可以自始不會走出家門了。

比起實體店，更多年青人更喜歡在網上商店購物，因為方便又快捷，足不出戶便可享受購物樂趣。在網上商店大行其道的時代，Topshop和Topman加盟ASOS這種大型網上購物平台也許是拯救品牌利潤低迷的方法之一。現時不少品牌都有網上商店，早前連Uniqlo也加入戰團。在這樣的時代之中，實體店對消費者又或是對你而言，存在的價值又是甚麼？