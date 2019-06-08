【綠色設計】大麻製波鞋防水、防污又防塵　植物做材料就是環保？

穿白鞋或者新鞋最怕遇到下雨天，但它們往往像有呼風喚雨的能力般，穿上當日就會下起大雨。所以各位愛鞋之士都會出盡法寶保護鞋子免受傷害，各式各樣清潔劑亦應運而生。 不過，名為DopeKicks團隊就研發出既防水又兼顧環保的波鞋，無論雨多大都確保鞋子不會弄髒，成功解決以上種種煩惱。

「dopekicks waterproof cannabis sneakers」。（kickstarter）

DopeKicks研發出一種新布料，並推出名為「DopeKicks waterproof cannabis sneakers」的波鞋，具有防水、防污及防塵這三大功效，當中所採用原料竟然是大麻？

DopeKicks以火麻（hemp，大麻的變種之一）作為原料，除了可以作為建築材料、燃料外，還可以應用在紡織業上。團隊在收割火麻的過程中把纖維與樹皮分開，之後再把纖維放回田中四至六星期，取出後清除雜質再梳理成絲，最後以蒸汽爆炸技術轉化成可紡織的纖維，成為鞋的面料。種植的過程比起種植棉布更為環保，除了對於泥土的影響更少，用水量亦少三倍。而在轉化過程中會加上塗層，令布料達到防水、防污及防塵的效果。波鞋外鞋底就與葡萄牙一所製作鞋底的廠房合作，把舊鞋鞋底轉化成新鞋底。內鞋底則以軟木製成，具有抗菌作用，並且不易變形。

這款大麻波鞋外型近似Nike的Roshe One，兩款單目共通點都是以舒適為大前題，而DopeKicks團隊指：「無論在甚麼情況下，我們希望喜愛戶外活動、探索者能有最好的體驗，所以我們設計了這款鞋。」波鞋現時仍處於kickstarter眾籌階段，尚未作批量發售，若想下雨天盡情踢水，還要等多一段日子。