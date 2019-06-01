【KFC】肯德基上校跟街頭品牌打造時裝快餐店　沒有炸雞有甚麼？

KFC以獨家配方炸雞而聞名，當他們沒有炸雞供應，店舖將變成一間「時裝快餐店」，你的反應會如何？

KFC與街頭品牌聯手打造時裝快餐店（Facebook@carnivalbkk）

最近，KFC與泰國街頭品牌Carnival合作，聯手推出「finger lickin’ good」服裝系列，並於曼谷開設臨時時裝快餐店，為期只限三天。該系列擁有各種T恤、Hoodies、帽子及Tote Bag等產品，全部都用上了KFC紅白配色，來配合品牌經典形象。除此之外，KFC還推出名為「Double Down」限量版菜單，當食物送上時，將配有一個特別運動鞋盒，但只限於某些KFC分店可供購買。

KFC特別版運動鞋盒（網上圖片）

KFC於泰國開辦了35年，為了想宣傳其品牌原創性，決定把品牌概念放大，甚至超越食物本身。雖然這並不是他們首次在時裝界出現，過去曾於2017年推出自家限量服飾及家居系列，其後還與日本設計師NIGO拍擋，以工作服美學為靈感，打造Human Made x KFC服裝系列，NIGO更親身去到KFC美國總部，學習如何製作特色炸雞。

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Colette X McDonald（網上圖片）

隨著時裝與快餐世界變得愈來愈一致，Colette也曾於麥當勞聯手合作，把漢堡、炸薯條及開心樂園餐放進設計；而麥當勞亦與UberEATS推出限量版服飾。就連KFC也利用炸雞及經典Logo，不斷為各品牌提供異想天開的合作，可見快餐品牌也將屈服於時尚系列的誘惑中，盼望未來還有更多驚喜的聯乘合作。