不少網紅都會教大家打造不同風格的穿搭,而#OOTD(Outfit of the day)亦成為近年人氣標籤,韓國有位媽媽早在2016年就為女兒Ah In Lee搭配不同的風格,時而淑女,時而嘻哈,時而嬌俏,令4歲的Ah In Lee在IG坐擁超過72萬粉絲關注!

妹妹每天穿的搭配都不同!(IG圖片/@2ah.in)

點撃下圖睇可愛穿搭!

+ 9 + 8 + 7

別看Ah In Lee年紀小小,她已經學會用快比她大的手機自拍,真的非常可愛!而她媽媽亦是一位氣質美女,幾乎每天都抽時間為女兒打扮,真是少一點毅力都很難做到!

媽媽一樣省鏡!(IG圖片/@2ah.in)

未夠喉?點撃下圖繼續睇!