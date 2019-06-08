【特朗普】金毛襪紅遍全球引翻版潮　正版商品被AMAZON當假貨下架

上月，特朗普（Donald Trump）前往路易斯安那州（Louisiana）進行演講，並且獲得一個意想不到的驚喜。當副州長Billy Nungesser在機場迎接他時，高興地拉起褲子，露出腳踝上的襪子，讓總統及媒體們都能清楚看見一雙特朗普金毛襪，襪上的假金髮在微風中舞動。 隨後，這古怪襪子於網絡上極速傳播，更被媒體大肆報導，最後導致AMAZON出現大量假貨，就連正版貨亦慘被下架。

路易斯安那州副州長Billy Nungesser於機場迎接特朗普，高興地拉起褲子，露出一對金毛襪。（網上圖片）

由Gumball Poodle出品的特朗普金毛襪。（網上圖片） 這對古怪襪子是出自Gumball Poodle，它是一間位於洛杉磯的小型襪子公司，對於創始人Erica Easley來說，這次宣傳純熟意外，亦為襪子增加了不少曝光率，至少開初是這樣的。她透露被媒體報導後，襪子就如病毒式傳播，幾乎超越了公司之前所經歷的任何事情，生意亦開始好起來，同時特朗普襪子亦很快地成為了AMAZON最暢銷古怪襪子名單之上。

Donald Trump（網上圖片）

特朗普金毛襪盜版猖獗（網上圖片）

大約過了一個星期後，Erica終於注意事情已演變至「不受控制」，數十個第三方賣家，其中大部分來自中國，竟將盜版貨品以原價30美元（約235港元）出售，更附送小梳子為襪子上的頭髮造型。最可怕的是，AMAZON居然選擇了其中一個盜版商作為默認賣家，並關閉Gumball Poodle。與此同時，其他賣家亦為「特朗普金毛襪」拍攝一系列產品照，並利用更便宜價錢發售。Erica為了保護她的業務再次受到這種攻擊，於是設計於美國獲得專利，更把商標印在襪子底部。最重要的是，Gumball Poodle同時更註冊了AMAZON品牌註冊，為他們提供保護其知識產權的服務。

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AMAZON保護知識產權措施不足（網上圖片）

不過，她發現到AMAZON對於知識產權的保護措施，其實相當不足夠，並表示他們很大程度上忽視了她的求助，只有在美國雜誌《WIRED》發佈這個故事後，AMAZON才有主動刪除假冒商品。

所以該平台確實存在盜版問題，只因盜版是一個蓬勃發展的產業，每年為全球品牌帶來數十億美元的損失，再上Online Shopping的興起，同時亦推動了盜版銷量的增長。這次特朗普金毛襪的熱潮，導致正版慘被下架，皆因在AMAZON這平台上，盜版具有獨特的破壞性，而部分原因也關於該網站的規模過於龐大，真假混淆難以管制。