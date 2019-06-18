【Nike】前Nokia設計師未來派白色車胎　真的聯乘Air Force 1嗎？

Nike的Air Force 1可說是品牌的長青鞋款，相信不少人都有或曾經擁有一對。 易襯之餘，又能增高的特性令人愛不釋手，但若Air Force 1變成了車胎，又會是怎樣一回事？

英國工業設計師Tej Chauhan設計出以Air Force 1為靈感的車胎。（dezeen）

來自英國的工業設計師Tej Chauhan，設計出以Air Force 1為靈感的白色車胎，這是汽車品牌Lexus（凌志）跟廣告公司TeamOne，一同邀請Tej Chauhan為Lexus第一款休旅車（crossover vehicle）2019UX製作的相關藝術品。

Tej認為輪胎就像是車的鞋子，於是便從Nike經典鞋款Air Force 1中取得靈感，而啟發他創的型號是美國時裝設計師John Elliott去年跟NIke合作的別注版，John在是次聯乘設計中大玩凹凸元素，將車線位置加厚，至於慣常見到的Nike「一剔」Swoosh Logo則改為凹陷，就是這些凹凹凸凸的紋理，令Tej想到用諸於輪胎設計上，變奏出名為「Sole of the UX」的藝術品。

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我希望將經典的AF1細節和John Elliott的標誌性元素，融合在我們具感染力的工業設計中。 Tej Chauhan

雖然是次計劃是製作藝術品，但Tej仍需要考慮到車子本身重量這實際操作的問題，所以在製作過程中，要先製作可以負荷到車子重量的內膽，之後再以人手及3D打印製作車胎的外部。過程中需要用上幾種不同物料，包括橡膠塗層、特別採購的高級壓花皮革及金屬等等，他表示每個車胎由多達60個零件組成，才能做出這未來派色彩的白色車胎藝術品。

設計師Tej Chauhan。（Tej Chauhan網站）

除了為Lexus製作「Sole of the UX」外，Tej其他作品多以電子家品為主，有椅子、風筒以及手提電話等等，而這與其工作背景息息相關，他曾在Nokia擔任設計師，7600及7280這兩款經典手機就是出自其手筆，而他另一新作是一個名為「Deuce」的喇叭，這設計除了可播放音樂外，還可用來講電話，並設有語音呼控功能，十分適合現代人所追求的智能家居。