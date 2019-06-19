【日本設計】nendo再出手　一條錶帶打破大眾對手錶的既有印象

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日本設計工作室nendo一向以簡約設計聞名，看似簡單的當中藏有不少創新細節，充份表現出日本人精益求精、心思細密的處事方式。

撰文：姚嘉敏

nendo新設計手錶表面看來跟一般簡約設計無異（nendo）

nendo曾與不少品牌合作，創作的範疇亦十分廣泛，如餐具、手袋、文具等。雖然以上物品看似沒有關連，但它們之間卻藏著一個共通點，就是經過nendo的改造後，都變得新潮摩登。把傳統物件轉上新裝，nendo確是有一手。

先回顧一下nendo今年大作：

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設計手錶對nendo不是新鮮事，10:10 (TEN：TEN) by nendo是他們操刀設計作品，過往先後帶來三款設計，如在2016年曾推出「window」當時的錶帶仍是傳統的兩條設計，但相同的是錶帶同樣可拆，把手錶變成類似「陀錶」的用法。而兩個系列的三點刻度上都有兩個黑點，因為「：」可解作兩點，而其讀音又與英文TEN TEN相似，所以「：」可說是品牌的另類logo。此外還有將時間刻度印在玻璃上的「Draftsman」和隨時極速更換錶帶的「Strap」。

今次名為「Buckle」新作，nendo又會有甚麼新突破？

簡約設計的buckle，突破設計在錶帶上。（nendo）

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傳統的手錶多由錶面以及兩條錶帶組成，並在手腕的下方安裝扣子。nendo卻來一個更簡約設計，把錶帶兩變一，然後把扣子就移到錶身上。新設計的錶帶就像皮帶一樣，可以在尾端扣上，這樣可以隨意更換錶帶，目前共有三色可選，分別是黑、啡和灰，由於錶帶的柔軟度十足，令用家單手佩載手錶時更為順暢，解決載錶時的煩惱；而錶面上的時間刻度就以線條表達，簡潔易讀之餘又長青耐看。

「Buckle」包含簡約、方便和摩登，充分展現nendo的實用性美學設計。

buckle手繪設計圖，一圖說明設計概念。（nendo）

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