Karl Lagerfeld最大告別會　由三個老佛爺曾主理品牌共同舉辦　

「這場特別活動，旨在紀念Karl Lagerfeld的藝術人生與雋永傳承，及其超越時尚，在設計、攝影、寫作、插畫與建築等領域所展現出的卓絕創造力。 」— CHANEL

追思會Karl For Ever於時裝騷聖地大皇宮舉行。（CHANEL）

老佛爺多年來以年輕新星作其靈感繆思。（網上圖片）

在辭世的一年前，Karl Lagerfeld在接受時尚雜誌《Numero》訪問曾時表露對死亡的看法，當時侯的他只是輕輕的拋下一句：「葬禮？我寧願死都不要。」。今天三個老佛爺生前主理的三個品牌 Chanel、Fendi及Karl Lagerfeld攜手舉辦了一場追思會，名為Karl For Ever，會場上表演者載歌載舞紀念老佛爺。場內有一眾老佛爺生前的名人好友上台主持追思會，包括美國歌手Pharrell Williams、演員Helen Mirren和Tilda Swinton、模特Cara Delevingne及Gigi Hadid等人，一同歌頌老佛爺一生對時裝界的貢獻和藝術才華。活動像回顧慶典多於嚴肅死寂的追思會，在場2,500 名賓客亦面帶笑容，聽著老佛爺喜歡的音樂起舞，全場帶著感恩的心情渡過90分鐘。相信表明不要葬禮的老佛爺也必定對這個氣氛歡恩的追思會相當滿意。

老佛爺多年來以年輕新星作其靈感繆思。（網上圖片）

追思會場上表演者載歌載舞紀念老佛爺。（CHANEL）

追思會場上表演者載歌載舞紀念老佛爺。（CHANEL）

追思會Karl For Ever於時裝騷聖地大皇宮舉行。（CHANEL）

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Karl For Ever追思會選址於巴黎大皇宮國家展覽館（Grand Palais）舉行，因為自2005年開始，Chanel的成衣和高級定制時裝騷也一直在大皇宮進行，這個地方見證了許多老佛爺的作品誕生。Lagerfeld領導下Chanel的歷年來大皇宮化身不同壯麗場景，巨型火箭、007 James Bond 賭場、法國酒館、超級市場等，每一幕皆映入每名時裝愛好者的腦海之中。除Chanel外，主角之一的Fendi同樣矚目，從1965年開始加入，直至離世前仍然堅守設計崗位，老佛爺可謂對這個意大利品牌鞠躬盡瘁，成功為品牌創作辨識極度的FF Logo，影響品牌命運，這經典的FF Logo也被沿用至今，並發展出一個獨立系列來，可見老佛爺時裝界巨人稱號絕非浪得虛名。

老佛爺最後一季CHANEL FW19遺作同樣於大皇宮舉行。（網上圖片）

老佛爺為Fendi創作出辨識極度的FF Logo。（NET-A-PORTER）

寫進老佛爺輝煌歷史的不只有他的時裝工作，因為他不只是一個設計師，他更是人所皆知的收藏家，在追思會的屏幕上播放的訪談正是在老佛爺生前逗留最多的工作室，那兒收藏超過三十萬本圖書，藏書量直逼公共圖書館。傳聞更指老佛爺擁有多於一百部IPod，甚至聘用了一個IPod保姆，確保當中的音樂存檔妥善備份。2016年法國《VOGUE》曾邀請老佛爺，製作出一張以My Favorite Songs為題的音樂合輯，當中分為At Home（居家）和At work-Fashion Show Mix（騷場音樂）兩部分，可想而知，老佛爺對熱愛事物瘋狂成聖，是一位多才多藝的藝術大師，他的一切往事與豐功偉績，世人定必銘記在心。

工作室收藏超過三十萬本圖書。（網上圖片）

法國VOGUE曾邀請老佛爺製作出以My Favorite Songs為題的音樂合輯。（網上圖片）