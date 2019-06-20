【JB專訪】尖酸狠辣的Hip-Hop歌詞背後　原來所「串」者正是自己

無論是「系呀系呀叻呀叻呀知你好撚型」，定還是「點解咁撚肥？點解咁撚肥？你食嘢求撚其」，這些歌詞不但叫人琅琅上口，更串到好些香港人「應一應」，未知是創作並說唱這些Hip-Hop歌的JB「串串貢」，定還是香港人真係好抵串呢？透過adidas Originals早前的Home of Classics球鞋展覽活動，大會就邀請了JB這位人氣Rapper出來，分享一下自身的時裝、音樂見聞，對當前社會來一趟不平則鳴！

早前JB接受了《一物》專訪，大談自己心路歷程。（攝影：龔嘉盛）

成長自旺角潮流街頭

雖然父母是菲律賓移民，但JB卻是一個土生土長的香港人，年青時代的潮流知識，和很多香港潮流人一樣，都是來自時裝雜誌與旺角街頭。JB：「自少不太喜歡讀書，卻老早對流行文化很有興趣，所以很年少的時候，就經已在波鞋街的鞋店工作和『飛鞋』，隨後更在Popcorn油麻地店任職售貨員多年，每天接觸Supreme、Vans、RIPNDIP、FUCKING RABBIT等等街頭潮流品牌。」

正是流着「MK」的血液，使到JB對旺角街頭文化，有着非一般的熟識度和情誼結，最終構成了《潮共》這一首歌。

「其實《潮共》的『共』仔，本身就來自波鞋街的術語，波鞋街上打滾的人，會為『粗共』一詞來暗指大陸人，因為在筆劃上，共字有六劃，而『六』字本身又和『陸』字同音，所以當一個說你今日著衫十分粗共，其實就即係笑你衣著十分像大陸人。而我自己也正正透過這些術語，涉取靈感，改製出潮共這兩個字出來。」

Popcorn是JB的發跡之地。（Popcorn General Store）

採訪當日JB大談種種波鞋街術語。（攝影：龔嘉盛）

問到波鞋街尚有哪些術語，踏腳綠色adidas Gazelle的JB就答曰：「仲有好多。」簡言之的話，這些術語大致都是由筆劃，或者繁體字型本分去促成，以數目字為例，情況如下：

丁 是 一

元 是 二

王 是 三

叉 是 四

仔 是 五

共 是 六

也 是 七

分 是 八

尤 是 九

平 是 十

為甚麼會如此？JB就解構：「『丁』字本身頂部本身就是個『一』字，故解一；『元』字頂部有『二』字，故解二；『三』與『王』字的關係更明顯，因為三劃王；『叉』何解是『四』？因為只要將個『叉』字倒斜來看的話，其外型就和阿拉伯數目字中的『4』十分相似……」這些民間小傳統非但唔講唔知，更是JB生活中的一部份。

JB直言波鞋街術語尚有很多，例如神「四解」解「傻仔」，「粗磚」即是指身材豐滿的女性。（痞客邦）

歌詞串串貢？ 其實是自嘲

既然在旺角打滾多年，那麼想必JB音樂作品中的歌詞內容，都是昔日於旺角潮店工作，與潮童接觸的所見所聞嗎？對此，JB只認為是「一半正確」：「的確我創作的歌曲，都是我昔日的生活回憶，但留意歌曲中的歌詞雖然很串，但串的不是其他人，而是串我自己。」

「就以《點解咁撚肥》為例吧！你以為我是在串那些肥仔肥妹嗎？非也！我串的正是自己……因為不講不知，我20歲的時候是一個超過200磅的大肥仔來的，之後為了健康著想，才努力做運動，打籃球、跳舞減磅。」

沒有眼花，這是從前200磅的JB。（網上圖片）

「至於《潮共》，與其說是想針對某一班年輕族群，刻意去『串』他們，倒不如形容我是希望將香港年輕一代的心理狀況揭示出來更貼切，因為這種羊群虛榮心，普遍年青人皆有，我自己從前亦曾如此：為了滿足其他人目光，獲得大家認同，而人云亦云地花盡時間金錢，去追求一些自己真心喜歡與否都搞不清楚、就連品牌發音也未曉得讀的牌子，以為Logo和價錢高低就決定一切，誰不知非但失去了自身想法和態度，更令本土的流行文化工業停滯不前。」

JB強調這種虛榮心態，不止遍及本地的時裝界別，就連音樂工業亦是如此！JB感嘆時下香港人唱音樂，其實都不是在「聽歌」，而是「聽人」的，音樂水準不論高低，只要唱自名人紅星，就定必多加留意；非主流音樂無論旋律再優美，歌詞再精妙，普羅大眾普遍都是不聞不說，《潮共》或許只是個難得的例外。

JB自言未來想寫一首關於「玩」的Rap歌：「香港人太大壓力了，並不懂Enjoy their life。」（攝影：龔嘉盛）

因為膚色，使到JB有時會受到不公允的對遇。（網上圖片）

本生本長香港人與否，從來不是靠膚色定斷

問到《潮共》的成功，會否使到JB名利雙收？他就認同自《潮共》推出之後，的確多了人認識他，接觸音樂與相關潮流文化的機會與工作亦大大增加了，使他有信心就算成為了全職音樂人，經濟上仍然不會構成壓力。可惜，原來人紅歌又紅的背後，現實的社會也為JB打來不少打擊：「自從稍稍有名氣之後，街上愈來愈人認得我，我對此十分感恩，不過也有人會因為我的打扮外型，而對我惡這相向，本來人著衫，衫著人，每個人都有為自己塑造外型的自由，人家要因為我的衣著而『問候』我，我雖然奈何他們不得，但也不會因為他們的議論而迎合或改變甚麼，這是我的自由……」

JB當日展出的NIZZA HI RF。（攝影：龔嘉盛）

JB頓一頓說：「然而，有少部份人曾因為我的菲律賓血統，和我的膚色，而標籤我、排除我土生土長香港人的身份，這點就的確讓我頗難受。」「試過一次在餐店吃飯，店內有位女客人認出了我的身份，就用手機打開Youtube，展示我的MV給她身邊的男友看，誰不知該位男士看過之後，就刻意地高呼一句『賓仔就賓仔啦！唱嘜鬼嘢廣東歌呀』來挑釁我，那一刻我當然感到憤怒，但也沒有回擊甚麼，現在回想起來，只想回應這些種族歧視者，其實是否真正香港人，從來不是靠膚色定斷，而是講內心、態度和價值觀的……何況就算硬係要因為我的膚色，而將我標籤成外來人，那麼現在有一個『外來人』懂得欣賞『你們』的文化瑰寶廣東歌，將它說唱成令大家有所共鳴的嘻哈音樂，難道這樣又會是一件很失禮的事嗎？」JB沒好氣地慨嘆說。

但無論如何，JB也是熱愛香港這個家，為自己的身份感到自豪，只希望香港人能夠每時每刻都團結起來，不要好像近日香港政府修改「逃犯條例」般，面對大難當前的關鍵時刻，大家才有懂得團結的覺悟。