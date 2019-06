【Yohji Yamamoto】面對崩壞的世界　山本耀司以溫柔革命回應

昨日,Yohji Yamamoto在巴黎時裝週發表了2020春夏季男裝系列。這次,山本耀司以時裝回應逐漸崩壞的世界,在設計中加入不少亮色元素,為灰暗世界帶來一點亮光。 此之,山本耀司繼續把性別議題融入設計,反對無性別差異服裝,為造型加入淡淡男性特質。 這次系列的另一亮點,在於設計師用上不少抽象照片,換來點點詩意。山本耀司把種種元素共冶一爐,讓設計成為世道崩壞時,最溫柔的回應。

灰暗世界中的亮光

Yohji Yamamoto SS20 時裝秀實況。(vogue)

地球變得瘋狂,真的很瘋狂。我擔心地球將步向死亡。 山本耀司

睽違半年,日本殿堂級時裝品牌Yohji Yamamoto再度登上巴黎時裝週,發表2020春夏男裝系列。山本耀司延續簽名式的暗黑美學,以黑色為基調,剪裁柔軟飄蕩,充滿垂墜感。然而,這位「黑色詩人」在是次時裝騷上,似乎對社會上種種議題,都比過往悲觀。相比其在2019年春夏系列直接以「反種族歧視、反全球暖化、反無性別差異時裝」的高調宣言,他僅在後台表示,世界愈來愈瘋狂,連他也深怕地球就要末日。但就算面對世界紊亂無序,山本耀司在暗黑之中,似乎仍透有一點暖光:在大量黑色單品堆疊之餘,還是選擇加入藍、黃、紅等亮色元素,為春夏設計帶來一點鮮活色調;而這次系列的其中一件寛版襯衫更寫有「I hold you, you hold me」的一行細字 。設計彷彿寄語世人,世界即使黑暗,環境惡化,還是能依賴彼此,從隙縫中透光。

起一場最溫柔的反革命

一件寛版拼接布條cargo shirt,配上長筒sneaker,更見淡淡男性特質。(vogue)

近年,時裝界掀起一場性別革命:愈來愈多設計師高舉性別解放的旗幟,設計中性服飾,或特意挑戰性別定形。然而,一向以中性化風格見稱的山本耀司,卻反其道而行,表明反對設計抹殺性別差異。

早於去年,山本耀司發表2019女裝春夏系列,就表明要突顯女裝之美,天橋上一襲襲全黑連衣裙、長外套、連身褲等,加入大量縷空元素,略帶性感而又不失優雅。

這次,山本耀司發表男裝系列,繼續強調男女設計之別。系列中的不規則雙排扣外套、大膽黑白色塊設計,以至挑釁性滿滿、寫有「Mother F**ker」的裇衫等,造型線條柔和之餘,卻不乏傳統男性氣質。服裝搭配上military trainers、長筒皮靴等,使本來略帶中性的服飾更顯淡淡男子氣概,強硬而不失溫柔。

臨近末世的浪漫

Yohji Yamamoto SS20 時裝秀實況。(vogue)

山本耀司也許認為世界正慢慢步向滅亡,但在末日前夕,這位「黑色詩人」的設計還是保有一份浪漫特質。除特意加入柔和的男性氣質外,設計師這次還加入略帶抽象的人像照片:相片經雙重曝光處理,加上褪色效果,模糊了照片中的女生輪廓,使設計更具朦朧詩意。衣服上,山本耀司寫上一句「hard to arrive, where are you 」。不論設計師難以到達的是何人,相信他的設計早以打進不少時裝愛好者的心中,成為一代經典。