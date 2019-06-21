【Louis Vuitton】注入戶外風　引證這是個配件比服裝重要的年代

毫無疑問，這是一個Collaboration和Accessories主宰時裝界的世代，看看裏原宿教父藤原浩就可見一斑，他歷來製作出來的作品總能夠大紅大紫，依靠最甚的，未必是驚為天人的前衞設計，也不是偏鋒怪誕的衣服，所倚仗者，正正是引人入勝的品牌聯乘，或者注目和實用度高的鞋履包袋配件，看看他的HTM、芸芸以HEAD PORTER名義推出的聯乘手袋，以至是fragment design × TAG Heuer腕錶等企劃，皆是有力證明。 然而，其實在近代時裝工業裏，論調教Collaboration與Accessories策略的學問，有一人的成就其實已超越藤原教父，正是年輕得多的Virgil Abloh，他主理的Louis Vuitton男裝和Off-White，在24小時之內，已先後於巴黎2020春夏時裝周中大放異采。

除球鞋外，藝術家Futura 2000知名的Pointman圖像亦出現在Off-White SS20季度服裝之上。（Filippo Fior ）

不過終終矚目的，還是這對Off-White × Nike × Futura三方聯乘球鞋。

Off-White SS20男裝系列

比Louis Vuitton早上一日發佈的Off-White春夏男裝展，正是Virgil Abloh大玩Collaboration的舞台。系列以Climbing攀登作為風格主題，將羽絨大褸、羽絨背心、尼龍運動褲以及針織毛衣，連結到Collection內47套模特兒造型之中，衣服雖然吸引，但盡皆時下流行的Street Fashion款式（特別之處可能只是加上山系索帶，和破線等細節），無論是Palm Angels、OAMC還是Marcelo Burlon都有相應的服飾了，剔除Off-White江湖地位和名氣比上述品牌較崇高的原因，Virgil Abloh自家品牌製作的衣服，很可能未見明顯優勝之處。

昔日風靡潮流界的Dunk High Pro Sb "Unkle"。

但事實顯然易見，縱使本質的服裝分野不大，但Off-White SS20的話題性無疑仍然比同類型對手高昂得多，背後成因，正正Virgil Abloh比任何人都更曉玩Collaboration所致，與Nike再度合作，本來就有着戰無不勝的口碑，但Virgil未有就此滿足，毅高人膽大地以Dunk，這對被年輕新一代遺忘的鞋款作主題元素不特止，更佈局精心地找來藝術家Futura 2000合作，打造出橙、藍兩色的三方聯乘Dunk Low Sneakers，叫人再度回憶起昔日風靡潮流界的Dunk High Pro Sb "Unkle"，確保新鞋作大賣之餘，也順勢將Dunk鞋款叵歸到當前流行主線之中，未來Nike會乘勢生產更多Dunk型號產品，也是意料中事。以如斯精心巧妙方法「谷起」一對球鞋，一件商品，這就是Virgil Abloh能人所不能的營運致勝法。（看看OAMC，其實它新一季亦有與adidas合作推出乘聯球鞋，卻沒有人知曉似的，這就是箇中的分野了。）

Louis Vuitton SS20男裝系列。（The Face）

Louis Vuitton SS20男裝系列

至於24小時後發佈的Louis Vuitton SS20男裝系列，最人氣設計師遇上最尖端品牌，當然就更加矚目，據知發佈會本來原定於巴黎聖母院舉行，卻因為早前無情的火災，而遷移至Place Dauphine綠蔭遮陽的開闊大道，Gigi Hadid、吳亦凡等一眾來賓，坐落在道路（T台）傍邊的啡咖廳倚座上看Show，的確悠閒愜意。

說回新季的服裝設計，縱然與Off-White一樣出自Virgil Abloh手筆，但貴為法國國寶的Louis Vuitton就當然精緻許多，同樣以野花與戶外風作為主題，Louis Vuitton的用料優厚得多，細節度更嚴謹，布料的圖案變化亦更趨細膩多變，或以多重Floral Print拼湊成Scarf Shirt、Sweater；或將花卉刺繡到網紗外套之中，配以精準剪裁，和刻意在Field Jacket打褶的細緻處理，一切都是考手工之作，也看得出Louis Vuitton「Version」的Virgil Abloh，明顯在Off-White之上。

Louis Vuitton SS20男裝系列。（Filippo Fior ）

Louis Vuitton SS20男裝系列（Filippo Fior ）。

Outdoor Backpack超矚目。（Filippo Fior ）

Outdoor Backpack超矚目。（Filippo Fior ）

不過縱然如此，也仍然看得上Virgil Abloh花了更多心力在Accessories之上，又或者這樣說，較之為衫和褲，鞋、袋及首飾方面的設計才是這位美國設計師最獨步天下的技法，貫徹他知名的3%理論（Never taking a design more than 3% from its original form），系列內的許多包袋都是Louis Vuitton恆久以來就存在的設計，就算是紅透半邊天的Gun Vest也是一年前品牌已推出過的單品，但Virgil最「神」的地方，正正是為一些見慣見熟的東西，迎來畫龍點睛式的改造（這點和藤原浩極相似），因應今季戶外主題，就將傳統Monogram帆布背囊改裝成Outdoor Backpack模樣，或改組造絨毛版本，再配置多重鏈扣和索帶，以便於背囊頂部裝上露營睡袋或席墊，以前The North Face或Patagonia才有的機能性，現在連尊貴的Louis Vuitton也有，自必然叫人格外著迷。

+ 5 + 4 + 3

壓軸出場的多重包袋組合。（Filippo Fior ）

而如果追求誇張一點的話，壓軸出場的多重Louis Vuitton包袋組合更叫人拍案叫絕，多重組合袋連結在一起（背部還要加上一件類似露營摺倚的物體），究竟應該將它定義為一個袋？多個袋？還是當一件Utility Vest般去看待，的確無從考究，絕對是一件飾物上的解構主義。

太陽帽由Monogram帆布和PVC防水膠組合而成。（Filippo Fior ）

才不過三數千大元的手鏈。（Louis Vuitton）

至於其他飾品同樣吸引，太陽帽由Monogram帆布和PVC防水膠組合而成，經典之中自在新潮科技美感，小巧手鏈銀器更叫年青潮流人看得心花怒放，事關這些飾品定價，每每才不過三數千大元，對於Louis Vuitton而言絕對是「抵到爛」的入門級Items，也足見一個季度Collection，Virgil Abloh既能夠持續為高端客戶提供新鮮感，也得以透過相對親民的價錢，打造入門級單品，來吸納新客群，這種營銷智商未必個個有，這種3%設計天份更是萬中無一，因此Virgil Abloh，注定是當前時裝界的人生勝利組。