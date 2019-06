【Louis Vuitton】注入戶外風　引證這是個配件比服裝重要的年代

毫無疑問,這是一個Collaboration和Accessories主宰時裝界的世代,看看裏原宿教父藤原浩就可見一斑,他歷來製作出來的作品總能夠大紅大紫,依靠最甚的,未必是驚為天人的前衞設計,也不是偏鋒怪誕的衣服,所倚仗者,正正是引人入勝的品牌聯乘,或者注目和實用度高的鞋履包袋配件,看看他的HTM、芸芸以HEAD PORTER名義推出的聯乘手袋,以至是fragment design × TAG Heuer腕錶等企劃,皆是有力證明。 然而,其實在近代時裝工業裏,論調教Collaboration與Accessories策略的學問,有一人的成就其實已超越藤原教父,正是年輕得多的Virgil Abloh,他主理的Louis Vuitton男裝和Off-White,在24小時之內,已先後於巴黎2020春夏時裝周中大放異采。

除球鞋外,藝術家Futura 2000知名的Pointman圖像亦出現在Off-White SS20季度服裝之上。

不過終終矚目的,還是這對Off-White × Nike × Futura三方聯乘球鞋。

比Louis Vuitton早上一日發佈的Off-White春夏男裝展,正是Virgil Abloh大玩Collaboration的舞台。系列以Climbing攀登作為風格主題,將羽絨大褸、羽絨背心、尼龍運動褲以及針織毛衣,連結到Collection內47套模特兒造型之中,衣服雖然吸引,但盡皆時下流行的Street Fashion款式(特別之處可能只是加上山系索帶,和破線等細節),無論是Palm Angels、OAMC還是Marcelo Burlon都有相應的服飾了,剔除Off-White江湖地位和名氣比上述品牌較崇高的原因,Virgil Abloh自家品牌製作的衣服,很可能未見明顯優勝之處。

昔日風靡潮流界的Dunk High Pro Sb "Unkle"。

但事實顯然易見,縱使本質的服裝分野不大,但Off-White SS20的話題性無疑仍然比同類型對手高昂得多,背後成因,正正Virgil Abloh比任何人都更曉玩Collaboration所致,與Nike再度合作,本來就有着戰無不勝的口碑,但Virgil未有就此滿足,毅高人膽大地以Dunk,這對被年輕新一代遺忘的鞋款作主題元素不特止,更佈局精心地找來藝術家Futura 2000合作,打造出橙、藍兩色的三方聯乘Dunk Low Sneakers,叫人再度回憶起昔日風靡潮流界的Dunk High Pro Sb "Unkle",確保新鞋作大賣之餘,也順勢將Dunk鞋款叵歸到當前流行主線之中,未來Nike會乘勢生產更多Dunk型號產品,也是意料中事。以如斯精心巧妙方法「谷起」一對球鞋,一件商品,這就是Virgil Abloh能人所不能的營運致勝法。(看看OAMC,其實它新一季亦有與adidas合作推出乘聯球鞋,卻沒有人知曉似的,這就是箇中的分野了。)

Louis Vuitton SS20男裝系列

Louis Vuitton SS20男裝系列

至於24小時後發佈的Louis Vuitton SS20男裝系列,最人氣設計師遇上最尖端品牌,當然就更加矚目,據知發佈會本來原定於巴黎聖母院舉行,卻因為早前無情的火災,而遷移至Place Dauphine綠蔭遮陽的開闊大道,Gigi Hadid、吳亦凡等一眾來賓,坐落在道路(T台)傍邊的啡咖廳倚座上看Show,的確悠閒愜意。

說回新季的服裝設計,縱然與Off-White一樣出自Virgil Abloh手筆,但貴為法國國寶的Louis Vuitton就當然精緻許多,同樣以野花與戶外風作為主題,Louis Vuitton的用料優厚得多,細節度更嚴謹,布料的圖案變化亦更趨細膩多變,或以多重Floral Print拼湊成Scarf Shirt、Sweater;或將花卉刺繡到網紗外套之中,配以精準剪裁,和刻意在Field Jacket打褶的細緻處理,一切都是考手工之作,也看得出Louis Vuitton「Version」的Virgil Abloh,明顯在Off-White之上。

Louis Vuitton SS20男裝系列

Louis Vuitton SS20男裝系列

Outdoor Backpack超矚目。

Outdoor Backpack超矚目。

不過縱然如此,也仍然看得上Virgil Abloh花了更多心力在Accessories之上,又或者這樣說,較之為衫和褲,鞋、袋及首飾方面的設計才是這位美國設計師最獨步天下的技法,貫徹他知名的3%理論(Never taking a design more than 3% from its original form),系列內的許多包袋都是Louis Vuitton恆久以來就存在的設計,就算是紅透半邊天的Gun Vest也是一年前品牌已推出過的單品,但Virgil最「神」的地方,正正是為一些見慣見熟的東西,迎來畫龍點睛式的改造(這點和藤原浩極相似),因應今季戶外主題,就將傳統Monogram帆布背囊改裝成Outdoor Backpack模樣,或改組造絨毛版本,再配置多重鏈扣和索帶,以便於背囊頂部裝上露營睡袋或席墊,以前The North Face或Patagonia才有的機能性,現在連尊貴的Louis Vuitton也有,自必然叫人格外著迷。

壓軸出場的多重包袋組合。

而如果追求誇張一點的話,壓軸出場的多重Louis Vuitton包袋組合更叫人拍案叫絕,多重組合袋連結在一起(背部還要加上一件類似露營摺倚的物體),究竟應該將它定義為一個袋?多個袋?還是當一件Utility Vest般去看待,的確無從考究,絕對是一件飾物上的解構主義。

太陽帽由Monogram帆布和PVC防水膠組合而成。

才不過三數千大元的手鏈。(Louis Vuitton)

至於其他飾品同樣吸引,太陽帽由Monogram帆布和PVC防水膠組合而成,經典之中自在新潮科技美感,小巧手鏈銀器更叫年青潮流人看得心花怒放,事關這些飾品定價,每每才不過三數千大元,對於Louis Vuitton而言絕對是「抵到爛」的入門級Items,也足見一個季度Collection,Virgil Abloh既能夠持續為高端客戶提供新鮮感,也得以透過相對親民的價錢,打造入門級單品,來吸納新客群,這種營銷智商未必個個有,這種3%設計天份更是萬中無一,因此Virgil Abloh,注定是當前時裝界的人生勝利組。