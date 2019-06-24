【Thom Browne】反轉性別與時空　遮陰布配裙襯重新定義男裝

日前，Thom Browne發布2020春夏男裝系列，設計一如既往破格出位，挑戰性別定型。 然而在顛覆兩性界線時，設計師仍不斷創新，另闢新路，重新演繹歐美逾百年設計思潮，再從體育以至舞蹈汲取靈感。作品不斷跨界，讓時裝騷成為一場別樣多元的視覺饗宴。

芭蕾舞者James Whiteside於Thom Browne SS20時裝秀上表演。(Vogue)

跨越時空性別的對談

Thom Browne SS20 時裝秀現況。(Vogue)

Thom Browne設計不按常理出牌，標奇立異，早已不是新鮮事：2017年的一件超oversized平板西裝，以至去年秋冬系列中的氣泡紙長裙，都為時裝圈帶來不少衝擊。 然而，這位鬼才設計師縱然年年突破，多年來對性別議題的探討卻是有增無減。這次2020春夏時裝系列，Thom Browne繼續模糊兩性界限，男模特兒穿上一套套pastel color條紋西裝裙，上衣「花團錦簇」，如此種種女性化設計元素，用於男裝系列，似乎已是近年時裝界的另一種常態。

要顛覆到極致，Thom Browne當然不會只因循於過往步伐。這次，設計師野心更大，在顛覆性別之餘，更嘗試挪用時裝史上的標記。系列中，每個造型都加入codpiece設計。Codpiece於14至17世紀盛行於歐洲，最初為遮蓋男性下體，其後設計卻日益浮誇，反演變成炫耀男性「雄偉」之物。如今，Thom Browne把這塊「遮羞布」重新帶到時裝天橋，錯置於裙襯，實在諷刺味十足。

除了codpiece，Thom Browne連歐洲皇室貴族也不放過，借鑒18世紀的panniers skirt，讓模特兒撐着膨大傘狀裙襯，走上天橋。服裝不禁讓人聯想起於法國大革命時，被民眾送上斷頭台的法國皇后Marie Antoinette。這位皇后當時穿着panniers skirt，造型奢華極致，早已為大大小小的史冊所紀載。如今，這位「赤字夫人」(Madame Déficit)的影子再現於Thom Browne的時裝秀上。設計褪去了18世紀的奢華，布料條紋款式平實簡潔，由男模特衣穿起，成就了一場跨時空、跨性別的對話。

從舞蹈跨界到體育

Thom Browne SS20 時裝秀現況。(Chinadaily)

跨越時空、性別，似乎仍未滿足設計師的野心。Thom Browne這次的春夏系列，最多人談論的，莫過於時裝秀上的領銜「模特兒」——James Whiteside。James現為美國芭蕾舞劇團的首席舞者。天橋上，這位男同志舞者穿着Thom Browne設計的tutu dress，配上ballet pointe shoes，在開首和結尾時，完成了極具女性陰柔特質的芭蕾舞表演。



時裝秀融入芭蕾舞表演，本來已是話題十足，但Thom Browne卻不甘於此：舞者表演時，其他模特兒在旁一字排開，手持美式足球、籃球等，同時另有一名帶着儼如美式足球頭盔的模特兒間或行走。時裝秀上，模特兒造型或多或少帶運動風格：黑白巨型球體運動鞋、紅白藍hairband，以至縫上籃球、網球和棒球的造型背包，種種元素不拘一格，並置於同一時裝秀上，由舞蹈藝術，以至運動風格，盡攬於Thom Browne舞台上。也正因他從未為時裝設限，不斷越界，才有了設計師多年來的出位作，以及這次跨時空、性別、藝術和體育藩籬的2020春夏男裝系列。