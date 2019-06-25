再度審視Nike Air Max 95　一對COMME des GARÇONS都讚好的跑鞋

雖然COMME des GARÇONS與Nike血濃於水，基本上每年每月都會生產形形式式的Collaboration，經已是司空見慣，不過到了剛剛發表的COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS20，卻仍然在全世界引來莫大轟動，事關新季兩大品牌聯乘合作的單品，正正不是甚麼尋常款式，而是地位超然的Air Max 95，叫人心花怒放。 那麼，何解Air Max 95會是一對在Air Max家族史，以至整個球鞋發展史上都能夠傲視群雄的究極款式？這實在和它非凡的原創性與歷史價值有關，了解Air Max 95，正正是一個讓大家認識90年代潮流文化的好機會。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS20率先發佈全新Air Max 95別注系列。（hypebeast）

COMME des GARÇONS與Nike共同研發的Air Max 95。（網上圖片）

上世紀90年是Sneakers文化的黃金年代，那個時代Sneakers與時裝潮流之間，得到史無前例的高度結合，運動鞋不再是運動鞋，而是與Versace恤衫、Levi's 501、Timberland「狗牙底」 帆船鞋一樣，是潮流愛好者的寵兒，構成這個現象，主因有二，一是Air Jordan系列的如日中天，其各代鞋款的超級成功，使到「球鞋」在90年代初就與流行掛鈎，然而那時流行的Sneakers，就只有打籃球的「球鞋」，「跑鞋」仍然被時裝工業拒諸門外，直至到90年代中期的1995年，Sergio Lozano設計了Air Max 95之後（還有Stven Smith創造了Reebok Insta Pump Fury），情況才出現根本性改變。

Sergio Lozano。

Air Max 95草圖。（Nike）

Air Max 95的地理生物學

那麼Air Max 95究竟有甚麼不同凡響之處呢？細心研究實在多的是，首先它打破了過往Air Max跑鞋的結構形式，破天荒首度將Air氣墊，由後腳掌部份延伸至前腳掌位置，重新定義了Air的特性和作用。而在外觀設計上，Air Max 95對當時流行文化的衝擊性同樣極大，比它在創世的Air Max 1、Nike Air Max 180以至Air Max 93等鞋款，其鞋面設計原理，一律以Nike招牌的「關刀」Swoosh Design作為鞋面主體，設計師Sergio Lozano卻刻意將Swoosh的覆蓋面減化，將它縮小到鞋後踭部份不特止，鞋面外觀更以「流線型 + 漸變色」的外觀示人，現在聽上來或許輕鬆平常，在1995年卻是人類史無前例的創新嘗試。

Air Max 95 OG配色。（Rakuten）

鞋底部中底的條紋橡膠，其漸變條紋象徵地石被雨水沖洗的漸變過程。（SNEAKERS NEWS）

後人問及Sergio Lozano，何解當初會有利用「流線型 + 漸變色」概念造鞋的靈感，他就自言與一次下大雨的生活經驗有關，話說某一個下雨天他身處Nike總部（即俄勒岡州的Beaverton地區），途經一個小樹林之際，Sergio觀察到雨水沖洗繼而侵蝕地面的過程，領悟到土地的結構，可是一層接一層漸變出來的，或許先是地面、繼而是泥土、之後是地殼……最終是地核，一切也是按照自然法則運行，而Sergio更進一步地發現，這種井然有序，其實與人體生理結構一脈相承，如是者以解剖學原理，一層接一層建構Air Max 95：氣墊是支撐人體的脊椎；鞋面多層漸變色部份，是皮膚、肌肉與內在纖維的關係；尼龍鞋帶孔則代表肋骨；再結合跑鞋底部中底的條紋橡膠（漸變條紋象徵地石被雨水沖洗的漸變過程），一對驚為天人的跑鞋就是這樣誕生。

歷年熱愛Air Max 95的名人紅星多的是。

史上第一對炒鞋

而首度將漸變元素注入跑鞋如斯突破還不夠，Sergio Lozano更為Air Max 95首對灰色OG鞋款上，加入了一種名曰Volt的螢光黃對比色（Volt色也自此成為了Nike一大招牌顏色），這種款型以至配色上的創新，使它在當時從裡裡外外看都是一件劃時代結晶品，當中尤以鑑識能力極強的日本人最為欣賞，95年甫一推出的時候經已在國內搶購一空，當地更屢屢發生街頭搶Air Max 95跑鞋事件，及後日本人更瘋狂到特意坐飛機到歐美等地，將當地的Air Max 95 OG橫掃一空，今時今日內地同胞的出位行為，原來東瀛在二十多年前亦曾如此……

日本雜誌記載了當年Sergio Lozano設計Air Max 95的過程。

早前大人氣的Off-White Nike Air Force 1，正是以Volt色作主配色。

除OG色外，日本潮店Atmos的別注版也是一大經典作。

但總而言之，Air Max 95當年的全球大流行，使到此鞋子很快就出現了在全世界都供不應求的情況，未幾更在二手市場出現了炒價，據說顛峰時期其炒賣價就高達¥300,000日元，首開炒賣球鞋的先例，更令世人意識到原來波鞋二手市場的確大有作為，久而久之就促成了水貨球鞋店的出現，因此可以誇張一點講，如果世上從來沒有Air Max 95出現，今時今日的旺角波鞋街和百寶利商業中心會否興旺如此，也是未可知的事。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS20。（Filippo Fior ）

三大配色。

於Air Max 95鞋面最標誌性的漸變位條紋中，加入破壞溶解元素。

COMME des GARÇONS打造解構主義的Air Max 95

而來到2020巴黎男裝時裝周，川久保玲領軍的COMME des GARÇONS HOMME PLUS繼復刻Dunk、Air Presto Foot Tent及Air Max 180等經典型號後，今次就以Air Max 95為季度主題，就Fashion Show觀察所知，今次Collaboration應該會有3對款色：全黑、全白及黑白灰配色，用色上雖然較其他合作版低調（例如當年的Air Max 180就推出了全螢光粉紅色版本），但其實細看之下，仍舊大有深意，事關今次合作之中，CDG團隊就將Air Max 95鞋面最標誌性的漸變位條紋，賦予解構主義色彩之改造，刻意將條子與條子之間的車縫位，造得披口、皺摺和變形，為本來順滑的鞋面，注入了Ruffle般的立體褶襇飾邊，就連後踭的Nike Swoosh標記也被遮掩了少許，為本身就偏經叛道的CDGHP，再添幾分狂氣。