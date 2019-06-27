【Christian Dada】品牌十年佛系朝聖之旅　當千手觀音穿上戶外服

日本高端街頭品牌Christian Dada日前於巴黎時裝周發表2020春夏男裝系列，設計以「朝聖」為主題，在援引佛教象徵之餘，加入戶外服裝元素。整個系列帶濃厚宗教色彩，借佛學探問人生議題，帶領時裝界踏上一場靈修之旅。

Christian Dada SS20時裝秀現場。(fashion press)

日本高端街頭品牌Christian Dada近日於巴黎發表2020春夏男裝系列。適逢品牌創立十週年前夕，品牌主理人森川正德早前就名正言順去了一趟朝聖之旅，到訪日本四國，走遍逾八十間寺廟，完成文化尋根旅途。作為總結，設計師亦在剛過去的巴黎時裝周發表了名為「Pilgrimage」的系列作品。

穩忍的修行

日本僧侶日常打扮啟發森川正德創作（IG@christiandada_official）

是次系列以「朝聖」為題，設計處處滲透淡淡禪味：先是作品色彩素淨淡雅，多以黑、白、卡其單色為主；系列亦處處留有佛教象徵，如模特兒頭戴斗笠，身穿寛松斜襟上衣，不難讓人聯想到日本僧侶的身影；另有模特兒頸掛巨型佛珠，配上潑墨風格結紐上衣，布料輕透飄逸，帶點點東方風情。

有見現今朝聖旅客多穿戶外運動服裝，設計師亦順勢而為，就此取材，在系列中加入戶外服裝元素：件件用上防水拉鏈的防風外套，以至防水針織衫，設計簡約莊重而不失機能性，將東方傳統僧侶服飾巧妙融入至戶外服飾當中，引領時裝圈走上一趟現代人的宗教朝聖之旅。

宗教滌靜生死

Christian Dada SS20時裝秀現場。(fashion press)

佛教千手觀音形象。(IG@christiandada_official)

「生死」這一課題，一直見於森川正德的設計之中。早於2016年秋冬系列，品牌發表「Love on the Left Eye」系列。設計師當時與日本攝影大師荒木經惟合作，並以後者右眼失明為切入點，抒發個人對「生死」的感悟。

這次，森川正德再度叩問生死，不同的是這系列從宗教角度出發，當中最為人談論的，莫過於「阿修羅」和「千手觀音」造型。前者在佛教中象徵戰爭、慾望和死亡，時裝騷上模特兒頂着由貝殼和木材製成的精緻頭像雕塑，再現阿修羅三面六臂的造型，然而模特兒一身素淡白衣，仿如洗盡鉛華後皈依佛道的修羅形象。另一「千手觀音」造型同樣帶着濃厚宗教意味，模特兒一身素白，背上木製手部雕塑，背帶寫有「Reject Perfection and Beauty」，似乎是設計師受佛教啟發，破除大眾對所謂「完美」的迷思。

Christian Dada SS20 阿修羅造型。(fashion press)

系列碰觸生死議題，乍看沉重抑鬱，但設計師還是在淡泊之中增添點點瑰麗色彩。繼2016及2019年，設計師兩度從荒木經惟攝影作品中汲取靈感後，二人再度聯手合作。系列中，一件黑色襯衫印有巨幅紅百合影像，正是出自荒木經惟之手。這位攝影師歷年所攝花卉，一向帶着死亡和情慾象徵，這次其鮮艷欲滴的作品融入於宗教色彩濃厚的系列當中，圖像縱然冶艷依然，卻還是多了一分靈性，仿佛荒木經惟鏡頭下的生死愛欲，都為這場「朝聖」之旅所洗滌。

襯衫上印有的百合花照片，由日本攝影大師荒木經惟操刀拍攝。(fashion press)

時裝要承載對人生和宗教的反思絕非易事，但Christian Dada每年系列總能把人生種種融入設計當中，正因如此，品牌才能跨過首個十年，在國際舞台上邁步向前。