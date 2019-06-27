Vault by Vans聯乘藝術家Frida Kahlo　透過鞋作訴說其一生苦難

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Vans的高端支線Vault by Vans一向與人氣時裝品牌的合作系列都得到高度注視和評價，此支線特別著重鞋身的版型、工藝、物料，因此Vault by Vans的出品總叫時裝愛好者不能抗拒。早前已叫人驚喜地推出"Pride Month"彩虹月的限定系列，最新消息更是再度與墨西哥藝術家博物館Frida Kahlo Corporation合作，推出Frida Kahlo致敬系列。可看Vans的支持者，當真忙得很。

Vault by Vans的Pride Month系列。（Vans）

Vault by Vans的Pride Month系列。（Vans）

Vans旗下的每條支線非但熱衷於聯乘合作，更喜歡於藝術世界進行互動，之前Vans引來最多討論的藝術項目，必定是與梵高博物館推出的聯名系列。梵高（Vincent Van Gogh）知名度極高，亦是最影響力的後印象派畫家之一，Vans引用大師他最經典的《骷髏頭》、《盛開的杏花》、《向日葵》和《梵高自畫像》作為印花，加入鞋類、服裝、配飾等單品中去，將梵高作品幻化成可穿著的藝術品，當中部分利潤更用於保存梵高的遺產和藝術收藏品，攞彩得來又意義非凡。而本次Vault by Vans則選擇了另一位傳奇藝術家芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo）的作品推出聯乘系列，Frida的作品充滿墨西哥自然及文化的色彩，以超現實主義風格的畫作而聞名於世。是次的合作以三幅Frida的畫作圖案作印花，分別用於OG Sk8-Hi LX、OG Authentic LX及OG Slip-On LX之上。

Vault by Vans x Frida Kahlo系列於2019年6月29日推出。（Vans）

Vans x Van Gogh Museum。（Vans）

Vault by Vans x Frida Kahlo系列的OG Slip-On LX。（Vans）

Vault by Vans x Frida Kahlo用上畫作《Viva la Vida Watermelons》。（Vans）

或許較之梵高，亞洲人或許對Frida Kahlo相對不熟識，其實她可是西方世界極重要的藝術大家，不單止是墨西哥最具代表性畫家，同時是女權及個人主義的象徵人物，其浪漫之處，是她把自己一生中經歷，大小傷痛都畫進自畫像中去，以色彩鮮明的畫風刻劃波折重重的一生，作品含有大量不安和痛苦的隠喻。Frida一生不斷被無數惡夢纏繞，在家庭不和睦的家庭下成長、小時患上小兒痲痹症、18歲遇上嚴重交通意外而令雙腿變形行動不便，更令她終身不得生育、一生中接受過22次手術、再加上丈夫不忠等等原因，都成了Frida創作的原因和情感抒發，叫人傷感。像Vault by Vans x Frida Kahlo系列中用到的《戴荊棘和蜂鳥項鍊的自畫像》，畫中的Frida表情麻木，頸上的荊棘項鍊明明已扎到皮膚出血，但仍要拖著一隻笨重的蜂鳥綴飾（象徵愛情和希望）。作品顯示她心靈的傷害與身體的傷口一樣的痛，一樣的苦。

《戴荊棘和蜂鳥項鍊的自畫像》。（網上圖片）

Frida Kahlo除了花時間於畫作上，亦不忘打扮自己。（Frida Kahlo Corporation）

Frida Kahlo除了花時間於畫作上，亦不忘打扮自己。（網上圖片）

有趣的是，Frida Kahlo除了花時間於畫作上，亦不忘打扮自己，將痛楚轉化為力量，特別擅長用長裙把變形雙腿隱藏起來。所以她對時裝界的貢獻同樣不少，其濃厚的一字眉、誇張的頭花、耳環、項鍊、長裙的造型尤其突出，早已變成了世人珍愛的時尚繆斯。如Givenchy、COMME des GARÇONS、Jean Paul Gaultier 等設計師品牌曾以時裝作品向Frida致敬，而著名英國V&A博物館2018年亦曾舉辦展覽《Frida Kahlo: Making Her Self Up》，展示大量Frida的遺物，當中有：裙子、義肢、珠寶、化妝品及照片等展品，讓大眾了解Frida的配搭技巧和生前習慣。

Jean Paul Gaultier ss ’98系列向Frida致敬。（網上圖片）

Jean Paul Gaultier ss ’98系列向Frida致敬。（網上圖片）

Jean Paul Gaultier ss ’98系列向Frida致敬。（網上圖片）

Frida Kahlo的遺物被展出。（網上圖片）

Frida Kahlo的遺物被展出。（網上圖片）

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