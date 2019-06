【環保設計】Converse首個再生材質系列　廢料怎樣變All Star鞋？

從小聽到大的環保議題對於大部份人來說都只是一種概念,起初說是保育環境當然人人支持,但付諸實行的人少之有少,部份人更因為不希望改變日常的便利生活習慣而反對環保政策。 但當市面上的連鎖餐廳聽到環保團體的建議紛紛響應時,相信大眾應該意識到真正的環保就是要由日常做起,而且這是每個人的責任。 作為第二大污染源的製衣業,時裝界近日掀起一輪改革,時裝品牌不斷開發零污染零浪費和的製衣方式,或以循環再用物料製作全新產品,從而提昇物件價值,減輕地球的負擔。

Renew Canvas系列以「Life is too short to waste」作標語配合感覺自然的顏色,感覺輕鬆悅目。(Converse)

近日Converse推出首個再生材質系列「Renew Canvas」,使用了回收物料改造經典款式Chuck Taylor All Star和Chuck 70。在整個Renew Canvas系列中共使用了三種不同的回收布料:Converse Renew Canvas是利用回收廢舊塑料瓶製作出特別研發的 rPET (Polyethylene Terephthalate)紗線,織造出仿棉帆布,觸感和外觀與傳統的 Converse帆布鞋一致;Converse Renew Denim則注重循環再用,與英國時尚品牌Beyond Retro合作,以牛仔褲作改造材料;Converse Renew Cotton是用上Converse工廠製鞋過程中多餘的帆布混合再製,形成特殊觸感。Renew Canvas系列以「Life is too short to waste」作標語配合感覺自然的顏色,感覺輕鬆悅目。

Converse Renew Canvas系列。(網上圖片)

Converse Renew Canvas系列。(Converse)

所以整個Converse Renew Canvas系列的鞋面都是用上環保物料﹐而鞋底則用上傳統的橡膠底。但由於Converse是用帆布物料,每個鞋面都要在一塊完整的布上切割出合適的形狀,所以在製作過程中必定會有剩餘的布料。即使餘下的布碎可以不斷的循環再造,但一來一回必定會製造出不必要的碳足印。最直接且不浪費的方法就是製作出零浪費紙樣(整塊原料都能完全利用),或用針織的方面製造出直接所需的形狀。

英國設計師Catherine Hudson的零廢棄服裝設計圖。(網上圖片)

其實在此之前已有多個球鞋製造商推出類似產品,以adidas × Parley For The Oceans系列為例,它們收集海洋上的塑膠瓶製出Parley Ocean Plastic™環保紗線,再用primeknit技術整雙球鞋織出來,連鞋底也是由Parley提供的紗線織造。而Nike的Flyknit亦是同樣原理,便用PET(Polyethylene Terephthalate)織造出3D鞋面,令鞋型線條更流暢,同時提升運動鞋的效能。即使以上品牌都有推出以環保為題的系列,但當中亦只是個別系列,真正的環保不應只是吸引人支持的噱頭,既然他們有能力在一個系列上用上環保材料,也必定有能力在全線產品上做用。即使不能停止生產,也應減低每件產品對環境的傷害,愛顧地球是每人的責任,更是大企業的社會責任。

adidas × Parley for the Oceans。(網上圖片)

Nike Flyknit。(網上圖片)

