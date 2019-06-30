【環保設計】Converse首個再生材質系列　廢料怎樣變All Star鞋？

從小聽到大的環保議題對於大部份人來說都只是一種概念，起初說是保育環境當然人人支持，但付諸實行的人少之有少，部份人更因為不希望改變日常的便利生活習慣而反對環保政策。 但當市面上的連鎖餐廳聽到環保團體的建議紛紛響應時，相信大眾應該意識到真正的環保就是要由日常做起，而且這是每個人的責任。 作為第二大污染源的製衣業，時裝界近日掀起一輪改革，時裝品牌不斷開發零污染零浪費和的製衣方式，或以循環再用物料製作全新產品，從而提昇物件價值，減輕地球的負擔。

Renew Canvas系列以「Life is too short to waste」作標語配合感覺自然的顏色，感覺輕鬆悅目。（Converse）

近日Converse推出首個再生材質系列「Renew Canvas」，使用了回收物料改造經典款式Chuck Taylor All Star和Chuck 70。在整個Renew Canvas系列中共使用了三種不同的回收布料：Converse Renew Canvas是利用回收廢舊塑料瓶製作出特別研發的 rPET （Polyethylene Terephthalate）紗線，織造出仿棉帆布，觸感和外觀與傳統的 Converse帆布鞋一致；Converse Renew Denim則注重循環再用，與英國時尚品牌Beyond Retro合作，以牛仔褲作改造材料；Converse Renew Cotton是用上Converse工廠製鞋過程中多餘的帆布混合再製，形成特殊觸感。Renew Canvas系列以「Life is too short to waste」作標語配合感覺自然的顏色，感覺輕鬆悅目。

Converse Renew Canvas系列。（網上圖片）

Converse Renew Canvas系列。（Converse）

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所以整個Converse Renew Canvas系列的鞋面都是用上環保物料﹐而鞋底則用上傳統的橡膠底。但由於Converse是用帆布物料，每個鞋面都要在一塊完整的布上切割出合適的形狀，所以在製作過程中必定會有剩餘的布料。即使餘下的布碎可以不斷的循環再造，但一來一回必定會製造出不必要的碳足印。最直接且不浪費的方法就是製作出零浪費紙樣（整塊原料都能完全利用），或用針織的方面製造出直接所需的形狀。

英國設計師Catherine Hudson的零廢棄服裝設計圖。（網上圖片）

其實在此之前已有多個球鞋製造商推出類似產品，以adidas × Parley For The Oceans系列為例，它們收集海洋上的塑膠瓶製出Parley Ocean Plastic™環保紗線，再用primeknit技術整雙球鞋織出來，連鞋底也是由Parley提供的紗線織造。而Nike的Flyknit亦是同樣原理，便用PET（Polyethylene Terephthalate）織造出3D鞋面，令鞋型線條更流暢，同時提升運動鞋的效能。即使以上品牌都有推出以環保為題的系列，但當中亦只是個別系列，真正的環保不應只是吸引人支持的噱頭，既然他們有能力在一個系列上用上環保材料，也必定有能力在全線產品上做用。即使不能停止生產，也應減低每件產品對環境的傷害，愛顧地球是每人的責任，更是大企業的社會責任。

adidas × Parley for the Oceans。（網上圖片）

adidas × Parley for the Oceans。（網上圖片）

Nike Flyknit。（網上圖片）

Nike Flyknit。（網上圖片）