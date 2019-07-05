無懼紙媒寒冬　法國時尚雜誌《Madame Figaro》推出香港實體版

當所有人都以為實體雜誌經已被逼到窮途末路之際，今年卻有不少國際時尚雜誌毅然推出香港版本，不禁令人反思是否高估了「紙媒寒冬」的破壞力呢？ 但願如此吧。

本年三月香港版《Vogue》的創刊號。（網上圖片）

繼著名時尚雜誌《Vogue》於本年三月正式在香港發佈後，同樣擁有多個地區版本的法國女性時尚雜誌《Madame Figaro》也宣佈於本年9月推出網上及實體雜誌，每期發行二萬本。香港是全球第11個版本，也是繼日本和中國內地後第三個《Madame Figaro》落腳的亞洲的地區，雖然不同地區版本在風格上都會因應讀者的口味而有所不同，但Le Figaro集團的總裁強調，創立亞洲地市版本是希望在歐亞文化之間尋找平衡點，將法式優雅帶到更多更遠的地方﹐影響全球知性女性。

法國女性時尚雜誌《Madame FIGARO》創立於1980年。（網上圖片）

（網上圖片）

《Madame FIGARO》創立於1980年，是法國歴史悠久的傳媒公司《Le Figaro》旗下的女性時尚雜誌，以主流女性和職業女性為主要讀者，內容包含了時尚、美容、社會、藝術、旅遊、女性議題等報導。《Madame FIGARO》比一般女性雜誌的讀者定位有所不同，既集中討論時裝，亦會專門報道各種時事社會題材，相信這一點能令《Madame FIGARO》在香港能成為獨當一面的雜誌。因為香港在經歷六月事件後多年了很多人關注社會議題，此亦逐漸變成一種生活習慣，而且現代女性自主獨立，亦理應了解社會的一切，女性雜誌不應只有打扮、吃喝玩樂或愛情等的自身資訊。但有傳聞指出《Madame Figaro》在2014年已計劃推出，但遇上當年的「雨傘運動」而被逼延遲，雖然最近香港再次發生大型遊行事件，但《Madame Figaro》認為現在是正確時機推出。即使不清楚《Madame Figaro》對香港的民主運動抱持什麼態度，但肯定書中必定包括有趣的文章和觀點角度。

中國版《Madame FIGARO》。（weibo）

回顧《Madame FIGARO》在中國與日本的銷量都十分可觀，不單因為他們都會找來當紅名人拍攝封面，他們更特別鐘情巴黎的人和事，雜誌內常有大量篇幅講解法國習俗、旅遊聖地、生活風格等的文章，一看雜誌就如同親歷巴黎，就讓我們一同期待香港版《Madame FIGARO》會帶來怎樣的文化衝擊！

日本版《Madame FIGARO》有大量篇幅講解法國習俗、旅遊聖地、生活風格等的文章。（網上圖片）

水原希子以王家衛電影風格登上日本版《Madame FIGARO》，照片於香港取景。（網上圖片）