BEAMS與Citizen合作推出電子手錶　挑戰G-SHOCK王者地位

雖然不如瑞士名錶一般每每位列天價，但歷年來日本品牌推出的手錶，一直深受潮流愛好者歡迎。

CASIO的G-shock固然風行全球，各種型號的各款配色，加起來堪稱成千上萬，叫人用一生的時間也儲不停；至放SEIKO同樣不遑多讓，早前與BEAMS合作的Prospex Fieldmaster LOWERCA手錶，其橙色外觀就堪稱奪目醒神。

而BEAMS這個最擅長完成的時尚單位，最近又有另一個叫人振奮的手錶聯乘計劃，就是與另一知名日本手錶品牌Citizen合作，以Ana Digi Temp型號為基軸，推出行量版手錶。

1980年代的Citizen Ana Digi Temp。（網上圖片）

Ana Digi Temp可說是Citizen標誌性的手錶作品，也是80年代的經典產物，在1982年誕生的時候，它不折不扣地是一枚劃時代珍品，只因它坐擁多重功能性，簡單平白的錶面，內裏卻設置可顯示兩個時區的“Dual Time”雙重報時系統、用法多端的鬧鐘系統、探測熱力的溫度計和一個自動推算的日曆顯示表（Automatic Calendar），實用性之高，的確值得被再入的鐘錶史冊。

BEAMS × Citizen全新別注版。（BEAMS）

黑色版本的BEAMS × Citizen全新別注。（BEAMS）

來到2019年最新BEAMS合作版本，Ana Digi Temp的恆常功能全面得到保留外，也換上了全新的純黑和金兩款配色示人，留意金色配色是80年代Ana Digi Temp最矚目的款式，不過當時版本的金色，乃是偏向暗淡的玫瑰金，這枚全新版則以閃耀度更高的金黃色示人，十分「土豪」。此外錶盤上，亦添加了BEAMS匠心獨運的潮流觸覺，將原版平實素色的錶盤，改動成迷彩或木紋的圖騰示人，為復古味濃厚的手錶，增加了年輕時髦的意義，這種以有型方式來將新、舊元素結合為一，從來都是BEAMS以至整個日本民族最優秀的地方。（日本BEAMS網店有售）