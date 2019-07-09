【Schiaparelli】巨蟒水鑽項鍊　前Thom Browne設計師超現實魅力

正所謂在動物園散步是件重要的事。人與大自然本身緊密相扣，只是城市化的過程將人與動物從此分隔兩地，不過人對大自然以及動物的熱愛卻從沒變改。 不少品牌都愛以動物作設計靈感，如CHANEL就常用獅子，Cartier則用花豹，反映創辦人的喜好及精神。

在剛過去的2019秋冬高訂系列中，Schiaparelli就以誇張又搞鬼的動物飾物，搶去大家的眼球。

四腳蛇耳環，是可愛還是可怕？（Vogue.com）

Schiaparelli這個沉寂二十多年的品牌，當年在創辦人Elsa Schiaparelli的帶領下，在19世紀時曾被Coco Chanel女士視為勁敵。在那個講究優雅的年代，Schiaparelli卻把天馬行空的意念加諸在時裝之中，除了有誇張的墊膊及線條，亦有大自然的元素，無論在衣服抑或是飾物設計上，無不在設計中跳脫地展現超現實主義的美。

Elsa Schiaparelli生前與超現實主義大師Dali是好朋友，二人常常交流。（pinterest）

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可惜品牌隨著Elsa Schiaparelli的去世步入了寒冬期。幸好在前任創作總監Bertrand Guyon的帶領下，品牌再一次獲得大家的重視與讚揚。尤其是2018年秋冬高訂系列，Bertrand Guyon交出了顏色極盡鮮艷誇張、用料非常奢華、並且加入大量動物元素的高訂系列，更與英國帽藝師Stephen Jones合作，製作出一系列浮誇的動物面具，讓模特兒戴著面具走完全場。

Schiaparelli FALL 2018 COUTURE（Vogue.com）

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今年年頭Schiaparelli換將，找來Thom Browne前設計總監Daniel Roseberry為品牌注入新動力。在剛過去的2019春夏系列中，Daniel Roseberry已經以超凡的創意，讓大家認同他的功力。來到2019秋冬高訂系列，他以「抽象的宇宙論」（abstract cosmologies）為主題，交出30套作品。

Daniel Roseberry不時會在個人ig account內，以自己的肖像進行二次創作，非常搞鬼。（ig@danielroseberry）

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不過，是次時裝騷的焦點既不是暗黑又神秘的騷場，也不是閉幕那襲立體的白色長裙，而是模特兒身上那些「珍禽異獸」。

Elsa Schiaparelli生前喜歡在設計中加入大自然的元素，低調的有花花草草，高調的則有昆蟲項鍊，更曾把電話聽筒設計成龍蝦，非常搞鬼。對於Daniel Roseberry來說，當年Elsa Schiaparelli對大自然的沉溺，以及她將動物元素融入時裝的手法，是品牌最有趣的地方之一。

以此作為創作靈感，Daniel Roseberry把人人厭惡的蛇蟲鼠蟻加入2019秋冬高訂系列中。不單有以水鑽製成、一比一大小的四腳蛇耳環，亦有有以成千上萬隻假甲（scarlet acrylic false nails）製作甲蟲bra top，保證大家看完會密集恐懼症發作。Daniel Roseberry更直接把大家平常只會戴在手腕上的手錶製成耳環，不失當年Elsa Schiaparelli反轉高跟鞋帽子的情懷。

倒高跟鞋帽子。（pinterest）

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不過要數最讓人驚艷的，相信是以水鑽製成的蛇型項鍊。若然沒有仔細看真，還誤會模特兒頸上的不過是一條綠色頸巾，殊不知原來是一條一比一大小的巨蟒水鑽項鍊！不知道模特兒戴上這條環型巨蟒水鑽項鍊之後，有否被巨蟒纏繞的感覺？

一比一大小的巨蟒水鑽項鍊。（Vogue）

Vogue力讚Daniel Roseberry在這系列中，完美地把超現實主義由形式轉化成純粹的情感釋放，並能將他想像中的世界展現於觀眾眼前。對於這些蛇蟲鼠蟻，大家又覺得他想像的世界是可愛抑或是可怕呢？