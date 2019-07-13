【展覽】台北首場膠紙藝術展　以街頭風格將台北「黐」成夜視廊道

藝術來自於生活，生活激發創意，一根針、一條線、一滴水、一片落葉都可以成為藝術的靈感或創作媒介。 誰可以想到小小memo紙竟可以成就遍地開花的連儂牆？誰又可以想到膠紙也可以把城市改頭換面？ 最近台北松山文創園區邀請了六位來自德國柏林的藝術家「TAPE THAT」，以膠紙為大家呈獻一場精彩的視覺饗宴。

台北松山文創園區最近展出了名為《聚膠行動#TapeArt全球首展》的展覽。（官方圖片）

顧名思義，Tape Art以膠紙為創作媒介，是一種由20世紀60年代慢慢發展下來的新型態街頭藝術，不少人視之為畫筆或塗鴉的代替品。

第一件純以膠帶完成的Tape Art作品於1989年某條美國的街道出現，驚為天人，旋即吸引更多藝術家以Tape Art進行創作，企圖以這種新的藝術形式吸引公眾注意。

於1993年，Tape Art更以爆炸性的速度發展，一群匿名的藝術家憑藉五顏六色的膠紙，於城市街道、廢棄建築、大廈外牆、地鐵車廂內進行創作，無論在私人抑或是公共領域都可以看到Tape Art的蹤影。

作品主題亦在這段發展過程中漸趨多元化——由一開始突顯社會議題的擬真畫作，到後來出現純粹表達情緒，又或純粹希望改變視覺效果的作品，百花盛放。

顧名思義，Tape Art就是以膠紙製成的藝術。（IG@tape.that）

近年Tape Art技術發展得非常成熟，藝術家甚至可以單憑膠紙就製作出一件3-D立體作品！除此之外，藝術家亦會以Tape Art混合影像及燈光，呈現與別不同的視覺效果。

近年，隨著Tape Art獲得更多社會認同，愈來愈多藝術家公開身份進行創作。來自德國柏林的TAPE THAT便是其中之一。

TAPE THAT由六位來自柏林十字山區（Kreuzberg）的年輕男子組合而成。（官方圖片）

TAPE THAT於2011年成立，由六位來自柏林十字山區（Kreuzberg）的年輕男子組合而成。他們在街頭文化與潮流藝術最蓬勃的十字山區吸收了大量創作養分，再以膠紙把意念轉化成為藝術。他們擅長運用不同材質的膠紙，建構出結構複雜的與線條及畫面，無論是平面抑或是3-D，甚至在大型空間創作，都難不倒他們。

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為了將Tape Art帶到世界不同的角落，這六名男子不單會到世界不同地區進行創作，更創辦了名為「TAPE ART CONVENTION」的國際交流平台，讓更多人可以近距離接觸或是親手體驗Tape Art的魅力。

最近他們應台北松山文創園區的邀請，前往台灣並以Tape Art將台北改頭換面，成就台灣首場以膠紙作為創作媒材的大型藝術特展。

TAPE THAT以Tape Art將台北改頭換面。（官方圖片）

台北站共有11個獨立展區，將完整展出TAPE THAT一系列作品，包含平面膠帶畫、錯視多層次裝置、膠帶鏡屋、經典偽裝空間、RGB夜視廊道等。場內每個空間都經過都經過精心設計，例如在平面膠帶畫的部分，TAPE THAT加入了台灣地方文化「官將臉譜」及傳統書法，當作是台北站的紀念作品，亦希望藉著五彩繽紛的膠紙，顛覆大眾的日常想像。

台北站共有11個獨立展區，將完整展出TAPE THAT一系列作品。（官方圖片）

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另外，部份展區亦設定為群眾創作區，TAPE THAT將會在場教大家如何運用各色膠帶，創作出一個視覺錯置的空間，甚至打造出藉由RGB色彩、光線、圖案交互變化的夜視廊道，非常特別。