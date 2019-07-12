【Instagramable】動物水果稻草包極搶Fo　夏日炎炎散發可愛威力

夏日炎炎，不少人會去沙灘嬉水遊玩，又或是出外度假。活躍於社交媒體的消費者，也有可能正在找尋具備Instagramable的服飾。 由小眾品牌Pitusa所設計的動物、水果稻草包，其可愛威力於網上討論度極高。

水果稻草包極具Instagramable（Pitusa）

Pitusa成立於2010年，其目標是提供高品質，既舒適並且實惠的沙灘服飾，品牌靈感取自世界各地文化，而服裝更採用最好的秘魯及印度棉所製成，並運轉用鮮豔色調設計。該品牌工場主要設於秘魯、巴厘島及印度，所有服飾都是符合道德及公平貿易的工作條件下生產，而總部則位於邁阿密。

品牌創辦人Clara Lago（網上圖片） Pitusa這字在西班牙文中，代表有趣的小女孩，也是品牌創辦人Clara Lago的童年暱稱。她現居邁阿密，正因為這個地方，她以一千美元開始設立品牌，當其時更去了秘魯，找到不同的生產者與靈感，並設計出舒適及價格實惠的時裝。直至現在，品牌沒有任何外部投資，卻發展成一間價值數百萬美元的公司，在世界各地300多間商店中發售。

Pitusa動物稻草包（Pitusa）

不過今年春夏新系列：動物、水果稻草包，其可愛威力引起人們關注。畢竟，成年人生活壓力愈來愈大，誰不想找回童趣？許多品牌受到動物所啟發，如Loewe大象、兔子手袋等，可謂人見人愛。這一系列以動物及水果造型設計的手袋，採用稻草編織而成，不論是小豬、駱駝、烏龜，還是士多啤梨、菠蘿、西瓜等設計，多款款式都讓女生們愛不釋手，為悠閒假期增添夏日魅力。