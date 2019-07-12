【驚安之殿堂】香港分店開幕　發跡全因發揚「小偷市場精神」？

港人遊日必到的驚安之殿堂唐吉訶德（驚安之殿堂），日用品、藥妝、零食雜貨，甚至Rolex等產品應有盡有，近年更引進新鮮食材成為一應俱全的最強零售店。而今天（7月12日）開幕的香港分店是第六間日本以外的海外分店（三間夏威夷、一間新加坡、一間泰國），吸引大量顧客排隊捧場， 驚安之殿堂所屬唐吉訶德集團，集團市值突破1兆日元，今次以月租100萬元承租尖沙咀美麗華酒店Mira Place，其急速增長全因「小偷市場精神」？

驚安之殿堂香港分店開幕，選址尖沙咀美麗華商場。（圖片由網友提供）

驚安之殿堂屬唐吉訶德企業的零售雜貨店，創辦人安田隆夫雖於名牌大學慶應大學法學部畢業，但他天生性格叛逆，又常逃學去打麻將，畢業後進入小型地產公司後公司又不幸倒閉，失業後到處求職不果，最後只憑著麻將技巧以賭博維生。過了四年後安田隆夫用賭博贏來的錢在東京西荻窪開了一間名為「小偷市場」的雜貨店，以折扣店形式吸引客人但生意依然慘淡。於是他改變了營運模式，他到處搜集瑕疵品及低價批發的貨源把貨品價格再進一步降低，再配合24小時通宵營業，遊客友好服務、退稅、提供折扣券、於壓縮空間放大量商品引起尋寶效應等政策令「小偷市場」成功起來，但亦因貨品太便宜而被顧客誤以為是賣賊贓。這驚安之殿堂的前身就是這樣誕生了，而第一間正式驚安之殿堂於1989年3月於東京都府中市開幕，而安田隆夫一直把小偷市場的精神延續下去。

「唐吉訶德」創辦人安田隆夫。（網上圖片）

香港人一直對驚安之殿堂有誤解，不知該叫「激安」或是「驚安」而感到疑惑。其實最初確實是名為「激安」，但自從2013年與日本大型超市長崎屋合併後就改用了「驚安」的名稱。而且一直稱呼為「驚安之殿堂」是因為香港人一般只會看漢字，所以正確稱呼是《驚安之殿堂唐吉訶德》，但我們一直忽略了重點的「唐吉訶德」上。

驚安之殿堂總店位於東京中目黑，現於日本國內共有超過160家分店。（網上圖片）

驚安之殿堂還有一個傳統，他們會騁用「廣告牌手繪員 POP Writer」專門繪畫POP（point of purchase）廣告牌，令色彩繽紛的活力標語變成驚安之殿堂的店內特色。每間驚安之殿堂分店會有一至三名POP廣告牌手繪員，而香港店亦有保留這個傳統，大家進內購物時不彷多加留意這特色。