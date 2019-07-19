【展覽】東京兩場梵高展由求學到確立風格　揭示不一樣的藝術大師

早前《Van Gogh Alive 梵高在世：多感官體驗展覽》在港設展，利用投影方式重現梵高畫作，讓粉絲置身藝術之中。 隨著該展覽結幕，日本東京上野之森美術館，亦傳來於十月開設全新梵高展覽，雖則沒有多感官體驗，但卻可以近距離欣賞真跡，並從他創作根源，發掘不一樣的梵高。

東京梵高展登陸上野之森美術館（go-go-gogh.jp）

梵高（Vincent Van Gogh）作為一位畫家，例如《星夜》、《向日葵》、《有烏鴉的麥田》等巨作，都深受世界各地粉絲喜愛，其堅實有力的筆觸，配上色彩鮮豔的顏料，使藝術品擁有強烈情感。在37年的短暫生命裡，梵高於晚年時，卻留下了許多代表作。

上野森林藝術博物館（ueno-mori.org）

今年秋天，日本將舉行兩場梵高展覽，首場於上野森林藝術博物館，尾場於兵庫縣立美術館（2020年1月）舉行。而是次展覽將一分為二，第一部份主題是海牙學校，第二部份則是印象派。當中匯集約有40幅梵高作品，探討他如何建立自我風格，同時介紹受到荷蘭聯盟和法國藝術家所啟發的主要變化，如莫奈、畢卡索及雷諾瓦等，他們都以不同方式影響了梵高。

《Cypresses》（Van Gogh Museum） 另外，本次展覽的重點之一，就是《Cypresses》這幅名作，乃是由梵高切斷左耳朵後，入住Saint-Remy精神病院時製作的，畫中種植在墓地裡的雪松，也是代表著死亡的象徵。此畫作總共畫了三棵雪松樹，據說是一系列能與梵高《向日葵》相媲美的作品。 這次展覽主要講述梵高如何變成梵高，從前往海牙賣畫，以至對他產生重大影響印象派畫家，種種因素都能從中揭示大師的藝術風格。

ゴッホ展



日期：2019年10月11日至2020年1月13日

時間：上午9時半至下午5時（週五和周六開放至晚上8時）

地點：東京上野之森美術館（上野公園1-2東京都台東區）