【環保設計】美國藝術家重塑傳統膠袋　巧手設計變可洗刺繡背心袋

近年愈來愈多人開始注重環保，致力在日常生活裡為保護地球出一分力。 香港政府自2009年起實行塑膠購物袋環保徵費計劃，務求同時在教育及政策兩個層面軟硬兼施，使香港成為一個更美好的地方。 少了膠袋，不少人開始養成自攜環保袋的習慣。近年出產的環保袋無論在質料上，抑或在剪裁上都愈趨精緻。其中，美國Soft Sculpture藝術家Lauren DiCioccio就設計出一系列依照真膠袋仿製而成的刺繡背心購物袋「THANK YOU TOTE」系列，外表跟真膠袋幾可亂真，卻又更見精美，同時可以反覆清洗，既美觀、實用又環保。

THANK YOU TOTE系列（網上圖片）

於2007年3月，美國三藩市市政府鑑於塑膠垃圾問題日益嚴峻，遂下令禁止年營業額超過200萬美金的大型商家使用塑料購物袋。其後，三藩市市政府於2012年進一步全面禁止使用膠袋，鼓勵市民「攜帶自己的購物袋（Bring Your Bad）」。

定居於三藩市的藝術家Lauren DiCioccio非常支持這個政策，更身體力行為推動政策出一分力，她的設計靈感來自美國長年常用的背心膠袋，將原有外型到圖案設計移形換影，以其最拿手的刺繡工藝重塑出精緻環保袋「THANK YOU TOTE」系列，讓人講求環保而不失霸氣。

按圖了解更多美國傳統背心膠袋設計：

按圖一覽「THANK YOU TOTE」系列：

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在這個講求即食的年代，Lauren DiCioccio之所以會迷上講求心思又花時間的刺繡工藝，是因為她認為刺繡工藝可使大眾視之為無關痛癢的廢物，變成珍貴無比的寶物，甚至願意細看及收藏。這種能夠轉換物件價值的工藝使她為之心動，於是她決定鑽研刺繡工藝，並藉此反思每件物品的存在與消磨，以及人與事物的關係。

我以刺繡這種帶有強迫性色彩的工藝，挑起大家的懷舊情緒，從而提醒大家要珍惜每件事物。 Lauren DiCioccio

Lauren DiCioccio（網上圖片）

初時她大量選用報紙及雜誌作為創作媒介——她會先用布塊包裹雜誌報紙，再以針線繡出人物臉貌或文字，藉此把mass-produced media-objects轉化成獨一無二的藝術品。

Lauren DiCioccio早期作品。（mymodernmet.com）

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日復日的模仿使她的技術日趨成熟，但同時亦使她的創作走進死胡同。於是她決定放棄以報紙雜誌作為創作媒介，把目光放在日常生活的小事物上，讓作品變得更有活力、更生活化。

是次「THANK YOU TOTE」計劃，她就把美國人民日常用到的背心膠袋進行大改造，每款皆以真膠袋仿製而成，乍看起來似是常見的背心膠袋，但實際上Lauren DiCioccio用上可洗可磨的縐褶布，堅固耐用，而袋面上，她則以不同顏色的縫線繡上了THANK YOU、哈哈笑、玫瑰花等經典膠袋圖案，以熟悉親切感來吸引大家支持環保。

THANK YOU TOTE精美刺繡。（網上圖片）

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