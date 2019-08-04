隱世Vintage！台灣樓上小店Mistymint　混亂是對時尚多元的包容？

越是隱密的店，越是能激起人們的好奇心！拜於網路訊息的快速流動，你能在臉書或是 instagram 發現一家新開的咖啡店、服飾店，然後依循著地址，鑽進巷弄中，走上樓梯，會有意想不到的驚喜，KEEDAN 這回搜集了藏身在「樓上」的風格店，基本上路過是不太會注意到他們，一同造訪這幾間你一定要認識且調性完全不同的小店，下次路過可不要錯過他們。

vol.1 迷宮般的 Mistymint 在混亂中找到屬於自己的風格

坐弄在人來人往的雙連小吃街、2009 年成立至今超過 10 年的 Mistymint，就藏身在其中。由一群皆在不同行業的朋友，因為共同熱愛服飾，希望與更多人分享他們所喜愛的風格，於是打造出一個充滿多元帶著「混亂」感的風格選物店。所謂的選物店，不單只是引進各種品牌販售，整體所塑造的氛圍，讓走上階梯踏進店家的人感受到店主想要傳達的個性風格。

相信有許多人對於 Mistymint 名字由來相當好奇，原來 Mistymint 可以拆成兩個單字解釋，Misty 代表著一種不確定性、迷茫的氛圍，而 Mint 是薄荷，希望來到這邊的人可以感受到有趣的不確定性，整家店的風格並沒有一個主軸，但會隨著每一季更迭，看出主理人們對於某整特風格的喜愛。主理人之一的 R 笑著說這是間很混亂感的店，就像一座迷宮一樣，可以包容很多不同風格的人，雖然亂了點，但可以在這個亂的調子找到增顯個人風格的服飾，就是 Mistymint 理想中選物店的樣子。

走進一個像家的空間，跟客人有更多微妙的互動

ー 在二樓開店最有趣的事？

從赤峰街的一樓搬到二樓，原本以為會少掉許多過路客，但因為民生西路上有一個寧夏夜市，所以意外的有蠻多觀光客會在去夜市的路上，看到我們樓下的招牌而走上樓。而且比起在一樓的開放式空間，這裡就像秘密基地般，客人能更輕鬆就像來到朋友家一樣，自在地挑衣服。或許可能第一次來我們店裡的客人，會帶著疑惑想說這到底是什麼樣風格的一間店，但我覺得這也是最有趣的地方，透過跟客人的聊天，跟他建立起微妙的互動或關係，開在二樓反而認識更多有趣的朋友，有許多穿著打扮很有個性的客人，沒想到他們是律師、經理等出乎意料的職業。

ー 上了樓，首先就注意到店內的擺設風格。

就像前面講的理念，我們這幾個人喜歡的品牌風格都不盡相同，但透過這個空間的陳列與包裝，把看起來很複雜的風格，做一個整合。店裡就像一個烏托邦的森林一樣，客人穿梭在衣桿之中，也可以收緩客人逛街的速度與風格，讓他們有種挖寶的感覺，想要慢慢的在這其中找到喜歡的服飾。

藉由不具當季流行性的東西，展現獨有的個人主義。

ー 如果要向第一次來 Mistymint 的朋友介紹店裡風格。

這題有點困難，雖然風格上有點亂，但大致上可以歸類成三類。第一是台灣新銳設計品牌，其實台灣有許多優秀的新銳服飾品牌，像是 BE HOMME、RECLUSE，像我蠻推薦一個 remade 品牌 murmur，第二是歐美日進口品牌，最後是 VINTAGE & USED，我們喜歡營造出一種複雜感，不單只是服飾風格看起來很多元，如果能在這麼多新東西中加入些復古的元素，風格上也能有著新舊交融的趣味感。

Mistymint 選物風格不會跟隨著潮流，不具備當季流行性的東西更能讓服飾的延續性更長，希望我們的服飾能充分表現個人主義，而不是集體主義思維。個人主義是我們一直想強調的特色，不論是原本就很酷很有個性的風格，或者還在找尋適合什麼風格的客人，可以透過服飾的細節像是剪裁、版型、裝飾等，讓原本的個人風格更加強烈，這也是我覺得衣服好玩的地方。

ー Vintage 與新品之間的搭配平衡也很巧妙，但印象中通常喜歡新品的人對 Vintage 的接受度較低。

沒錯，這種例子非常普遍，通常習慣穿新品的消費者，剛開始對 Vintage 會有點排斥，這時就需要跟他溝通，Vintage 與新品風格是非常絕對，讓他了解藉由這樣兩個不同系統的混搭，能更快呈現獨有的調子，這也不是新品可以輕易營造出來的風格。另外我覺得 Vintage 系統也必須存在，這是一種循環，有新品的生產，就必須要老東西的消耗，這也算是 Echo Fashion 的一種吧。

不隨波逐流，堅持將喜愛的風格帶給大家，Mistymint 成立了十多年，從一樓店面搬到二樓店面，換來更寬闊及舒適的空間，用心營造店裡的氛圍，希望能讓客人輕鬆享受逛街的樂趣，下次逛街不妨抬頭往上看，或許有更多神秘的小店隱藏在其中。

mistymint select shop 地址：台北市民生西路 83 號 2F 營業時間：週一至週日 2pm – 10pm Instagram @mistymintshop

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