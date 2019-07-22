【Billie Eilish】為MCM代言後　樂壇小天后聯乘美國街牌繼續賣怪

最強新人Billie Eilish自推出大碟《When We Fall Asleep, Where Do We Go?》後，人氣有增無減，歌曲點擊率不斷刷新紀錄，超Oversized衣著風格更成為Z世代的模範。 找她合作的時裝品牌亦愈來愈多，繼代言MCM後，又跟街牌Freak City推出聯乘系列。

人紅機會自然多，不少品牌及藝人紛紛伸出橄欖枝，爭相邀請合作：日本藝術家村上龍為她繪製MV；Justin Bieber與她合唱單曲；MCM邀請她擔任秋冬系列的代言人；美國品牌Freak City亦宣布即將推出與Billie Eilish合作的聯乘系列。看來Billie Eilish的熱潮勢不可擋。

美國品牌Freak City即將推出與Billie Eilish合作的聯乘系列。（ig@freakcityla）

Billie Eilish早前為MCM演繹秋冬系列：

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年僅17歲的Billie Eilish，儘管有著驚人的美貌與身材，卻不走乖乖牌路線，無論在歌曲抑或是穿搭方面，都只跟隨個人意願行事，從不介意別人覺得她怪，甚至認為被他人覺得怪異也總比別人忽略來得好。

我喜歡被人留意，不介意別人認為我的穿衣風格是瘋狂。因為我的造型會讓別人記得我，令他們留下深刻的印象。

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反叛、勇敢、直率、渴望被重視的精神，正好與美國洛杉磯品牌Freak City的精神不謀而合。相信這品牌對於一眾熱愛街頭風穿搭的朋友並不陌生，y由Valerie “Vally” Campbell與伴侶Justin Romero共同開設，二人早在名牌Vintage成為潮流之前，就以獨特的眼光，默默收集並轉售各大品牌的特色商品，流露出強烈的個性。

不過Freak City最出名的，是他們自家製作的服飾。他們會在leggings、over-sized hoodies及t-shirt上，印上CHANEL、Louis Vuitton、Supreme等大品牌的logo，使其成為有點另類且誇張的monogram產品。

點擊下圖看Freak City自製名牌設計：

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他們之所以這樣做，是希望能把高高在上的時裝拉回平民百姓的「真實」世界裡，使大家可以共享名牌所帶來的滿足與虛榮。他們更揚言要憑藉高質素的產品，使各大品牌懷疑有否錯過如此出色的設計。

如此反叛又另類的品牌，逐漸嶄露頭角，獲得Paris Hilton、Kim Kardashian West以及Nicki Minaj等名人支持，並因此成為潮人擁戴的品牌。Billie Eilish亦是Freak City的愛好者之一，自2018年起，她就不時以整套Freak City服裝示人，甚至登台亦穿上品牌出品，是非常忠實Fans。

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難得Billie Eilish與Freak City兩者皆為時裝愛好者，兼且對時裝擁有共同理念及興趣，兩者決定合作彷彿是意料中事，合作推出極具Billie Eilish特色的聯乘系列。

系列以Billie Eilish常穿的oversized tees、hoodies、短褲為靈感，共推出十套衣服，每款都印滿極具90年代味道的街頭風格，並寫上「I Love Billie」、「Baby」和「Obsessed」三款字句。當中最為矚目的，當然是Billie Eilish標誌式的Graffiti螢光綠單品，不單有螢光綠tee，亦有螢光綠短褲、短裙、bra top以及太陽眼鏡，配成一套的話，極有Billie Eilish最著名的統一色Tone感覺，讓大家可以藉此營造出她的氣質。不過聯乘系列暫時只供預訂，要到九月中才正式發售，有興趣的朋友先要耐心等等了。

率先欣賞聯乘系列產品：