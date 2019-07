【Billie Eilish】為MCM代言後　樂壇小天后聯乘美國街牌繼續賣怪

最強新人Billie Eilish自推出大碟《When We Fall Asleep, Where Do We Go?》後,人氣有增無減,歌曲點擊率不斷刷新紀錄,超Oversized衣著風格更成為Z世代的模範。

找她合作的時裝品牌亦愈來愈多,繼代言MCM後,又跟街牌Freak City推出聯乘系列。