【從前有個荷里活】Charles Manson凶宅放盤　誰夠膽住殺人現場？

最近，因電影《從前，有個荷里活》上映，令世界十大殺人狂魔之一Charles Manson，再一次備受大眾關注。 那年，Charles Manson奪去了女神Sharon Tate的生命。同一夜，他與他的追隨者在洛杉磯一所住戶裡，奪走另外兩條人命。 該所宅最近以198萬美元（約15,476,609港元）再一次公開發售。不少人喜歡透過銀幕了解連續殺人狂的扭曲心理，但大家又夠膽買他們的犯下重罪的案發單位嗎？

美國犯罪史上最惡名昭彰的Charles Manson。（網上圖片）

於動盪不安的60年代，各種思潮及文化湧現，成就百花齊放的美好年代。然而同一時間，當年亦湧現了不少可怕的連續殺人狂，其中一位就是美國犯罪史上最惡名昭彰的Charles Manson。

據悉Charles Manson母親當年未婚便產下了他，從沒給予兒子一絲關愛之情，甚至曾經為了一瓶酒將兒子賣掉。在這個環境長大的Charles Manson，自12歲起頻繁地進出監獄，直到35歲仍然目不識丁，過著坎坷的生活。

然而Charles Manson天生聰穎，智商高達121，縱使從沒接受正式教育，卻口才了得，頭腦敏捷。在坐牢的過程中，他不單學會了結他，更接觸到山達基教（Scientology）及1960年代流行的嬉皮文化，繼而建構出一套世界觀。

年輕時的Charles Manson。（網上圖片）

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出牢後，他向他人宣稱自己是救世主耶穌的化身。豈料當年真的有不少人（大部份是年輕富有的白人女性）放棄過往的人生轉為追隨他，他稱這群「信徒」為Manson Family。他每天都會向「信徒」提供毒品及酒精，眾人同居並過著頹廢縱慾的糜爛日子。

到了1969年，Manson Family總共聚集了25名主要成員及60名一般成員，形成了一個不容小覤的力量。

Manson Family（網上圖片）

1969年，Charles Manson向成員宣稱美國在短時間內將會面臨大規模種族戰爭。戰爭中只有他的信徒得以倖存。面對遲遲未來的種族戰爭，他宣布進行名為「Helter Skelter」的終極計劃。

8月6日，他對成員宣稱：「現在是實施計劃的時候。」兩日之後，他連同Charles Watson、Linda Kasabian、Patricia Krenwinkel前往名導波蘭斯基（Roman Polanski）及妻子莎朗泰特（Sharon Tate）的家：「去那所房子，以最可怕的方式毀滅裡面所有人」。

8月9日，Manson Family成員到達波蘭斯基的家。據Charles Watson其後回憶，當時懷有8個月身孕的莎朗泰特，曾經哭求他們讓她活至誕下肚裡嬰兒，但他們仍捅了她16刀，同時將屋內另外四人以亂刀殺死，最後更以莎朗泰特的血在牆上寫上「PIG」。

Sharon Tate美得讓人驚歎不已。（GettyImages）

回憶Sharon Tate嬌艷美態：

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同日，他們聯同另外兩人Leslie Van Houten及Steve "Clem" Grogan前往超市經理Leno LaBianca及其妻子Rosemary LaBianca的家，將二人亂刀刺死。

這個多達80餘人的邪教組織，在Charles Manson的唆使下又另外犯下幾起命案，至少連續殺死9人後才被捕落網。

Charles Manson及成員後來紛紛在額頭刻上納粹圖案「卐」.（網上圖片）

然而即使被捕，Charles Manson在監獄內外仍吸引了不少支持者，亦吸引了不少專家及作者出版分析他心理的著作及影片。最近，名導昆汀塔倫天奴（Quentin Tarantino）就以莎朗泰特的故事作藍本，拍下了與Charles Manson有關的《從前，有個荷里活》》（Once Upon a Time in Hollywood）。

相信賣家是藉著電影上映的時機，將曾經發生命案的凶宅放盤，希望藉此易手賺回一筆。這家位於洛杉磯的住宅，正是當年Leno LaBianca及其妻子Rosemary LaBianca遇害的案發現場。

曾經發生命案的凶宅最近放盤。（網上圖片）

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出售單位建於1922年，坐落於陡峭的山坡之上。1,600尺的大單位內分成兩層，內有開放式廚房、游泳池、泊車位。若非曾經發生命案，無疑是一個不錯的單位。業主開價198萬美元（約15,476,609港元），不知道誰有膽搬進這間恐怖的大宅？