CHANEL 11月重臨香港舉行時裝秀　卻原來在港行Show已非第一次？

近日香港時裝界最叫人興奮的消息，莫過於CHANEL日前宣告，將會在今年11月6日，於香港啟德郵輪碼頭舉行Cruise 2019/20早春度假系列時裝展，雖然這個系列在今年5月經已在巴黎大皇宮首度亮相，但作為新任列藝術總監Virginie Viard首個親自主理的系列，實在大有令人再三回味的價值，亦可以看到CHANEL對香港區市場和文化的重視。

Virginie Viard領軍的CHANEL Cruise 2019/20，將於香港再度展示。（Lifestyle Asia）

今年11月6日正式上演。（CHANEL）

身處這個全球一體化時代，其實近年愈來愈多的時裝大牌均銳意放眼國際，擺脫昔日品牌偏好在自家巴黎或米蘭本土發佈時裝展的傳統，於世界各地舉行各式各樣、季度不同的Fashion Show，例如無論是Anthony Vaccarello抑或是Hedi Slimane也好，都總愛將SAINT LAURENT移師到美國洛杉磯舉行；PRADA今次6月就在上海舉行SS20男裝系列，為品牌在米蘭以外的地區首次；DIOR與空山基合作的東京發佈會亦廣獲好評；而年前LOUIS VUITTON於京都美秀美術館舉行的2018 Cruise系列，其倡導的和風美學更是傳頌至今。

LOUIS VUITTON於京都美秀美術館舉行的2018 Cruise系列。（lanewsevenements.fr）

而芸芸高級時裝品牌之中，CHANEL可視為於世界各地舉行時裝秀力度最深的一個，只因永垂不朽的Karl Lagerfeld老早就意識到，要開拓海外市場，將品牌的核心價值植根當地，其中一個有效方法，就是於品牌法國基地以外的地方，舉行時裝發佈會，既能夠與當地的文化愛好者進行互動，設計師亦能在不同地區汲取靈感，增加一個品牌的多樣性與文化內涵。

所以回顧過去，深具異國風情的CHANEL Collection委實多的是，事關這個殿堂品牌的「Fashion Show足跡」，經已近乎涉足五大洋七大洲矣，那麼歷史CHANEL在巴黎以外地區舉行過的發佈會，閣下記憶最深的又會是哪一個？會否正是當年香港的哪一次？

香港 SS06 Couture Collection

不錯！這絕對是一個出賣年齡的問題，年紀輕輕的應該沒有印象，資深時裝愛好者卻記憶猶新，只因其實早在2006年3月的時候，Karl Lagerfeld就率先領軍來到香港，於當時尚未正式運作的將軍澳邵氏影城，舉行SS06季度Haute Couture高訂時裝系列，留意那是一個「時裝周周遊列國」尚未普及的時代，但老佛爺卻經已高瞻遠足，將最頂尖的服飾工藝帶到香港（香港當時也是CHANEL首個移師到亞洲地區舉行Haute Couture發佈會的地方），為往後的業界發展，定下一個長遠可行的基調。

據說當年是香港的潮流大事，所有名流紅星，業界從業員也傾巢而出，出席該次盛會，遺憾活動距離至今日子已久，網路上亦難以找到相關照片了。

Métiers d'Art以弘揚CHANEL的工坊工藝為己任。（Lifestyle Asia）

Métiers d'Art工坊系列

自2002年起，CHANEL開創了Métiers d'Art這一個引以自豪的年度工坊系列（發佈會於每年12月舉行），旨在弘揚源遠流長巴黎製衣工藝，CHANEL旗下的多個傳奇工坊：刺繡工坊Lesage、Montex、羽飾兼山茶花工坊Lemarié、鈕釦暨珠寶工坊Desrues、帽藝工坊暨品牌Maison Michel、鞋具工坊Massaro、針織廠Barrie、金銀配飾工坊Goossens、手套工坊Causse和褶飾工坊Lognon等等單位均會參與其中。而除了介紹工藝文化外，Métiers d'Art亦每每針對不同地區的特色作為設計靈感，力求將世界各地的文化融入巴黎時裝中去。因此自2004年開始，這個優美的工坊系列的時裝發佈會，就開始不時於世界各地舉行，第一個合作地區，正是日本東京。（留意有些地品系列並非當真將發佈會移師當地舉行，而是將巴黎大皇宮改組成相應的場景佈置，例如11/12年的孟買系列正屬此例。）

09/10 Métiers d'Art Collection於上海舉行。（studioeast.photoshelter）

2009年的上海Métiers d'Art正是一大令人印象深刻的系列，事關整個CHANEL團隊當真移師上海，於著名的黃浦外灘上舉行發佈會，陸家嘴宏偉景色，迅即進入眼廉。

季度以多種中國元素作靈感，從兵馬俑到旗袍、深漆紅色裝飾與高貴絲綢，以至是蒙古織錦靴和漁鄉笠帽等等中華精髓，均被Karl Lagerfeld注入了異常天開的改造，既有2、30年代的夜上海風韻，也象徵這個大都市的新潮前衞。

愛丁堡12/13 Métiers d'Art Collection。（CHANEL）

Linlithgow Palace古堡。（網上圖片）

愛丁堡12/13 Métiers d'Art Collection

而12/13季度，Métiers d'Art則選址在風雪嚴寒蘇格蘭首府愛丁堡舉行，地點設定在知名的Linlithgow Palace古堡裡進行。系列的場景、服飾與氛圍，總令人誤以為是向《Game of Thrones》的Winterfell臨冬城作參考，其實不然，只因Coco Chanel才是主角，事關與Duke of Westminster（威斯敏斯特公爵）戀愛的時候，二人不時到蘇格蘭當地觀光，當地馳名當世的斜紋軟呢Tweed，以至高地各種考究的格紋Check，均為Chanel本尊帶來莫大啟發，終使她創製出Tweed Jacket這種永垂不朽的設計。所以12/13季度Métiers d'Art系列中，Karl Lagerfeld就再一次向Chanel和蘇格蘭致敬，將當地優質的羊毛針織，和視覺豐富的圖騰，昇華作種種的華衣禮服。

達拉斯 13/14 Métiers d'Art Collection。（網上圖片）

達拉斯 13/14 Métiers d'Art Collection

輾轉一年後，工坊系列來到了美國德克薩斯州的達拉斯進行，這個南部工業城市，既深具西部牛仔的狂野文化根源，也是世界富可敵國的富裕城市，要成就美國夢除了紐約之外，達拉斯從來是一個不錯選擇。

發佈會設定在當地地標Fair Park舉行，那裡既是1930年代Art Deco美學建築之標記，內裡也保留了許多舊日西部文化的歷史文物，因此13/14 Métiers d'Art之中，大家明顯可以感受到西部牛仔與印第安原住民文化是系列的主調，剽悍的牛仔帽、雕花牛仔鞋，遇上貫穿了羽毛和綠松石工藝的民族服飾，令人不再覺得美國時裝就只有Polo或者Supreme街牌。

迪拜 15 Cruise Collection（The National）

迪拜 15 Cruise Collection

除Métiers d'Art外，屬於早春季度的CHANEL Cruise系列，亦不時於法國境外舉行，2015年的Cruise Collection，就別出心裁地來到了迪拜這個富裕而神秘的國度，向世人展開其優美臉紗。

系列服飾沿襲中東女性闊袍大袖式飄逸剪裁，閃耀度極強的金絲褲子、晶石以至輪廓分明的中東風花奔圖案元素一再被放大，不過最矚目者，還是那些鑲有月亮圖案的飾物，因為彎月一直在伊斯蘭文化之中有着崇高地位，Marine Serre利用它作主題製作服飾，現在才得以名震天下，但其實CHANEL老早經以用過了。

首爾 16 Cruise Collection。（Tres_Haute_Diva）

首爾 16 Cruise Collection

而隨着K-pop文化大流行，2015年CHANEL就來到韓國首爾舉行Cruise系列發佈會，繼東京、香港、上海之後再有大都市入選，足證品牌對東亞地區的重視。

古巴 17 Cruise Collection。（Wonderland Magazine）

+ 3 + 2

古巴 17 Cruise Collection

不過最轟動者，還要要數17 Cruise系列，事關舉行的地方，正是世人想都未曾想過的古巴，對歷史有所認知的朋友應該知道，古巴自1961年開始正式與美國斷交，其後更被美國列為「支援恐怖主義」的共產國家，彼此互不往來接近50年，直至2015年奧巴馬出任美國總統之際，雙方關係才正式修補。然而當時許多西方資本主義的國家和品牌，均對這個封閉已久的國度持保留態度，但CHANEL卻偏偏以國際頂尖時裝品牌的姿態，首度於當地夏灣拿Paseo del Prado露天大街之上舉行時裝秀，既將古巴特有的拉丁風情注入時裝之中，也透過時裝，讓世人，正面地認識和接觸這個神秘國度，打破主流社會對它們的誤解，再一次引證優秀的時裝，從來都不止是單純的商品，更可以是一種讓世界變得美好的國際語言。

Elbephilharmonie易北愛樂廳。（Washington Post）

漢堡 17/18 Métiers d'Art Collection。（Buro247）

漢堡 17/18 Métiers d'Art Collection

Métiers d'Art許多時候，其設計靈感都是來自對Coco Chanel的回憶，但有些時候則是來自Karl Lagerfeld的個人經歷，於德國漢堡舉行的17/18 Métiers d'Art Collection正是一大經典例子。漢堡是Karl Lagerfeld出生和成長之地，這個德國北部城市兼歐洲主要航運港口的風光見聞，一直烙印在老佛爺心裡，因此系列之中海員工整的制服、帽子和灰濛濛的色調，均成為了主軸，以構成這座城市沉鬱卻浪漫的美境。

而17/18 Métiers d'Art的發佈場地也是一大看點，不單止是那個交響樂會場，而是這個交響樂會場座落的建築物Elbephilharmonie易北愛樂廳，本身就是一幢可一不可再的神奇建築物，由Herzog & de Meuron策劃，Elbephilharmonie耗資8.43億美元建造，除內部裝潢當真用了頂部聲樂音板外，外觀也用上了一千塊板狀玻璃面，再配合頂部波浪形的設計，使它自2017年開幕，立即成為漢堡最人熱地標。

紐約 18/19 Métiers d'Art Collection。（nss magazine.）

紐約 18/19 Métiers d'Art Collection

最近登場的紐約工坊系列同樣十分特別，雖然在紐約舉行，卻處處充斥着古埃及文明風尚，何解古埃風的時裝要在曼克頓展示呢？只因系列設定在The Metropolitan Museum of Art博物館內的薩克勒大廳內舉行，大廳內最知名的巨型收藏品，正是由埃及政府送給美國的典德爾神殿，所以將融合了古埃及文明的金色長袍，或由Lesage工坊刺繡出來的古奧符號裝飾帶來紐約展示，的確是除埃及本土以外最適合的地方，而且細心的CHANEL設計團隊也為系列注入了點點紐約地道風情，邀請藝術家Cyril Kongo合作，將塗鴉藝術植入衣服之中，能夠把埃古文明與美式塗鴉合二為一，想來CHANEL都當真是第一人。