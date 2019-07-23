【UNDERCOVER】727網店開幕　同日聯乘VALENTINO秋冬系列線上發售

自從年初，VALENTINO × UNDERCOVER 2019秋季系列首次亮相後，即引來熱話。
當VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli遇上UNDERCOVER主腦高橋盾，倆人決定將浪漫主義與街頭文化融合。
隨著新廣告隆重面世，由外星人來接管的主題，也為即將開售「Past and Future」系列，進一步強調未來主義的氛圍。
VALENTINO × UNDERCOVER 2019秋季系列（VALENTINO）
UFO飛越陸地的景觀、模特兒被不明飛行物所吸入等創意，都是由高橋盾所領導的廣告公司Undercover Production所設計，不但讓我們看見對超現實主義的現代詮釋，同時也能欣賞一系列由高橋盾設計的UFO、貝多芬及美國作家Edgar Allan Poe圖案，而模特兒腳上的運動鞋，更是VALENTINO與UNDERCOVER最新合作推出的鞋款。「Past and Future」整個系列充滿太空元素及外星靈感，服裝採用大膽印花圖案，再加上「VU」 Logo，乃是適合Pierpaolo Piccioli作品，亦是出自高橋盾手下的藝術。該系列具備色彩豐富的視覺效果，更重要的是，衣服更象徵著設計師透過它，來演繹不同的市場變化。畢竟，品牌之間的合作關係，其實已經成為各大企業推動消費者興奮劑，就如FENDI × PORTER、Palace × Ralph Lauren及Louis Vuitton × Supreme等合作，都一一浮現在我們腦海中。
VALENTINO × UNDERCOVER 2019秋季系列：
VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli（BOF）
Pierpaolo Piccioli是個浪漫主義者，早與高橋盾形成密切關係，從而向大家呈現出這種聯乘計劃。為了紀念「Past and Future」系列，第一波商品將會登陸東京表參道、銀座、伊勢丹及阪急等商戶，而表參道專門店更會推出限量版Tote Bag，並印上UFO圖案及「2099 TOKYO」字樣，價格為1萬日元（不含稅）。
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#UNDERCOVER official online store opens on Saturday July 27th, 2019. All Undercover lines will be available for purchase internationally. Alongside the launch of the 2019-2020A/W collection, online-only limited edition T-shirts will be released. To access to the online store, go to our website. UNDERCOVERのオフィシャル オンラインストアが7月27日(土)にオープン致します。オープンと同時に発売開始となる2019-2020年秋冬コレクションのほか、オンライン限定Tシャツも発売致します。 海外からのオーダーも可能となります。オンラインストアへはオフィシャルウェブサイトよりアクセスしていただけます。 #アンダーカバー
7月27日，VALENTINO × UNDERCOVER 2019秋冬系列正式全球公開發售，也是UNDERCOVER官方網店首天營業日，讓粉絲們可以透過網站進行海外訂購，購買所有UNDERCOVER產品，如VALENTINO × UNDERCOVER系列、SueUNDERCOVER、JohnUNDERCOVER、MAD等系列。此外，它還將推出五種顏色的獨家T恤，包括黑色、白色、藍色、紅色和綠色，價錢為10,800日元（含稅），來紀念這特別的一天。
UNDERCOVER官方網店獨家T恤（網上圖片）
今年六月，UNDERCOVER曾發文支持香港，卻被內地網民作出抵制行動。就連較早前熱炒Nike × UNDERCOVER，亦在中國地區停止發售。基於這種政治敏感下，這次VALENTINO× UNDERCOVER系列，不知道會在中國市場面臨甚麼情況，不過就像D&G辱華醜聞般，內地網民可以很快就遺忘，再者加上UNDERCOVER決定自家開設官方網店，相信亦不必害怕被中國再度打壓。