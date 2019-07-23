【UNDERCOVER】727網店開幕　同日聯乘VALENTINO秋冬系列線上發售

自從年初，VALENTINO × UNDERCOVER 2019秋季系列首次亮相後，即引來熱話。 當VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli遇上UNDERCOVER主腦高橋盾，倆人決定將浪漫主義與街頭文化融合。 隨著新廣告隆重面世，由外星人來接管的主題，也為即將開售「Past and Future」系列，進一步強調未來主義的氛圍。

VALENTINO × UNDERCOVER 2019秋季系列（VALENTINO）

UFO飛越陸地的景觀、模特兒被不明飛行物所吸入等創意，都是由高橋盾所領導的廣告公司Undercover Production所設計，不但讓我們看見對超現實主義的現代詮釋，同時也能欣賞一系列由高橋盾設計的UFO、貝多芬及美國作家Edgar Allan Poe圖案，而模特兒腳上的運動鞋，更是VALENTINO與UNDERCOVER最新合作推出的鞋款。「Past and Future」整個系列充滿太空元素及外星靈感，服裝採用大膽印花圖案，再加上「VU」 Logo，乃是適合Pierpaolo Piccioli作品，亦是出自高橋盾手下的藝術。該系列具備色彩豐富的視覺效果，更重要的是，衣服更象徵著設計師透過它，來演繹不同的市場變化。畢竟，品牌之間的合作關係，其實已經成為各大企業推動消費者興奮劑，就如FENDI × PORTER、Palace × Ralph Lauren及Louis Vuitton × Supreme等合作，都一一浮現在我們腦海中。

VALENTINO × UNDERCOVER 2019秋季系列：

+ 4 + 3 + 2

VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli（BOF）

Pierpaolo Piccioli是個浪漫主義者，早與高橋盾形成密切關係，從而向大家呈現出這種聯乘計劃。為了紀念「Past and Future」系列，第一波商品將會登陸東京表參道、銀座、伊勢丹及阪急等商戶，而表參道專門店更會推出限量版Tote Bag，並印上UFO圖案及「2099 TOKYO」字樣，價格為1萬日元（不含稅）。

7月27日，VALENTINO × UNDERCOVER 2019秋冬系列正式全球公開發售，也是UNDERCOVER官方網店首天營業日，讓粉絲們可以透過網站進行海外訂購，購買所有UNDERCOVER產品，如VALENTINO × UNDERCOVER系列、SueUNDERCOVER、JohnUNDERCOVER、MAD等系列。此外，它還將推出五種顏色的獨家T恤，包括黑色、白色、藍色、紅色和綠色，價錢為10,800日元（含稅），來紀念這特別的一天。

UNDERCOVER官方網店獨家T恤（網上圖片）

今年六月，UNDERCOVER曾發文支持香港，卻被內地網民作出抵制行動。就連較早前熱炒Nike × UNDERCOVER，亦在中國地區停止發售。基於這種政治敏感下，這次VALENTINO× UNDERCOVER系列，不知道會在中國市場面臨甚麼情況，不過就像D&G辱華醜聞般，內地網民可以很快就遺忘，再者加上UNDERCOVER決定自家開設官方網店，相信亦不必害怕被中國再度打壓。