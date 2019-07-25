【Louis Vuitton】主打多款香港獨家單品　人氣更甚於THE CONVENI

近日中環置地廣場好不熱鬧，只因那裡忽然掀起了一陣「Pop-up Store」風潮，先有商場地庫由藤原浩提案THE CONVENI潮流便利店，為期兩星期（7月31日就會完結）。至於廣場中庭位置的話題性更高，事關當今男裝世界最人氣的單位：由Virgil Abloh領軍的Louis Vuitton，最近亦於Landmark啟動了FW 2019的Pop-up限定店企劃，不單止秋冬季單品盡數匯集於此，就連一些Landmark Exclusive獨家的產品，亦只會在這裡出現，值得大家先睹為快。

Louis Vuitton置地廣場Pop-up。（Louis Vuitton）

店內各種風格單品分佈不同角落。（Louis Vuitton）

美國音樂人的奮鬥史

Pop-up內的單品琳琅滿目，要真心體會到Virgil Abloh的設計深意，就必先要了解這個季度的創作背景：FW19的Louis Vuitton以50-60年代的美國黑人音樂家作為靈感，他們孩童的時代，美國好些地區仍然充斥着落後的種族歧視思想，然而這批胸懷大心的音樂人卻無畏世俗目光，以自身的才華與努力，透過精彩的舞台演出，一躍成為80年代的年輕流行巨星；而到90年代，這些青年音樂人經已名成利就，更將自己的影響力推向國際，以歌聲和聲音去改變世界，宣揚和平……這既是一段美國夢色彩的奮鬥史，亦令到同樣是非裔美國人（African American）的Virgil Abloh感觸良多，以流行文化倡導者的姿態去影響世界，B.B. King、Michael Jordan、Kanye West和Virgil Abloh等不同時代、不同崗位的美國黑人，一直努力在追求的事嗎？

雷射漸變色Monogram背包。（攝影：龔嘉盛）

多功能Utility Jacket。（攝影：龔嘉盛）

Louis Vuitton FW19 Mens。（Louis Vuitton）

因此，了解到創作背景過後，時裝愛好者就會意識到新一季的Louis Vuitton，其服飾設計都是以一個音樂人的生路歷程作起承轉合，由年輕人衣著，到成熟男士服飾，最終達至世界大同，追求和平的境界。首先在青年時代的美式街頭服飾方面，設計應用了Virgil Abloh著名的3%理論，以劃龍點睛小改動，將Louis Vuitton經典的Monogram背包，改動成雷射色漸變色漆皮版本；或者將元祖的棕色Monogram帆布物料，由傳統的包袋改組成一件多功能Utility Jacket，以多個立體小袋子組成，卻又當真可以穿上身，是一個袋還是一件衣服？的確無從考究，卻注定是今年秋冬季最矚目的時裝Item。

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LV Trainer sneaker。（攝影：龔嘉盛）

LV Trainer sneaker。（攝影：龔嘉盛）

具夜光變色效果的電子Monogram Bag。（Louis Vuitton）

至於鞋履方面，LV Trainer sneaker持續是重點，鞋子設計分成兩大焦點，一種是以少見的毛絨Suede物料製造，以應對近年大流行以特異物料製作時裝的潮流；另一款則是刻壓有Louis Vuitton潦草字樣的球鞋，它可是Virgil Abloh親筆繪畫創作而成，是為品牌目前最新穎的標記。

國旗服飾，背後原來有着深層意義。（Louis Vuitton）

世界大同背後原來甚有深意

來到Pop-up的另一端，作品象徵音樂巨星的成熟修成階段，好些衣服以灰色作為主調，乍看之下樸實沉隱得多，其實仍然大有巧妙之處，一部份服飾以海軍服飾作為主題，以高超技法，將拿破崙海軍上將制服上的葉紋裝飾，變成突出浮雕裝飾，或者以相反的凹陷法，將經典的Monogram壓花粒面壓印入大褸之上，別具視覺震撼。

將法國、加納、南韓等國旗安插在包袋之上的背包。（攝影：龔嘉盛）

另一個值得細味的主題元素，是形形式式的國旗單品，或者直接到將法國、加納、南韓等國旗安插在包袋之上，或者以解構主義方式，將各國國旗建構成色彩鮮艷的長恤衫、乾濕褸……或許有人主觀覺得這不過是Virgil Abloh迎合潮流口味的商業手段，然而真相卻並非如此，亦叫人感動，事關作為非裔美國人的他，一直明白不分種族膚色，多元共融這核心價值的重要性，故此在工作事業上，亦以這崇高準則來經營品牌業務，之所以將法國、德國、加納、英國、意大利、荷蘭、蘇格蘭、南韓、瑞士、美國這10個國家的國旗製成服飾，原因是Virgil工作室的設計團隊成員，正正是來自這些國度。（留意Virgil Abloh雖然是美國人，父母卻是加納移民，因此是移民的第二代）

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Virgil Abloh工作室的團員。（網上圖片）

因此，現在將國旗一次過搬上時裝舞台，一來既是要向他的團隊成員作萬二分致謝外，亦借此宣揚了文化多元、種族共融的志向：當今世上人氣鼎沸的Louis Vuitton Menswear和Off-white，背後正正是由這一批無分膚色界限的設計師，所共同製作出來，是全地球人的成果，絕非Virgil Abloh一個人、一個品牌的功勞。

Louis Vuitton細心為模特兒的出身地製作成清晰的地圖表。（Louis Vuitton）

而這種文化多樣化的追求，不止在Virgil Abloh工作室，就連這季在巴黎時裝周中發表的FW 2019 Runway Show，亦能夠表現出來設計師的大愛精神。因為發佈會上的數十位男模特兒，皆刻意地來自五湖四海，有北美洲、拉丁美洲、亞洲、大洋洲到非洲皆有，Louis Vuitton不但就模特兒的出身地，製作成清晰的地圖表，就連模特兒父母其出身之地亦有盡列，既表達出四海一家的情感，也適度反映出上世紀世界各地的移民概況，具有社會學的學術研究意味於其中，委實別具深度性。

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為慶祝Louis Vuitton香港區限時概念店的誕生，品牌方面也特意為大家帶來數件Landmark Exclusive單品，分別是兩款雷射Monogram包袋、印有彩虹條子的黑色Monogram迷你小包和Oversized灰色皮革圖巾，唯今次Pop-up Store獨有，香港區其他地方購買不到，頗為稀有。

Louis Vuitton 2019秋冬男裝系列置地廣場限時概念店

地點：香港中環置地廣場中庭

時間：2019年7月20日至8月4日