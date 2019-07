【7月31完結】THE CONVENI × HBX潮流便利店　中環期間限定開業

熱愛街頭時裝的人,都會知道藤原浩是一個很懂得去「保鮮」的創作上,許多項目哪怕在商業上獲得巨大成功,他總會為這些項目設定一個期限,限期到了,就會徹底結束項目,絕不拖泥帶水。the POOL aoyama如是、THE PARK・ING GINZA概念店亦然,就算是風馳全世界的HEAD PORTER,亦將會於今個月內正式光榮結業……

THE CONVENI × HBX潮流便利店。(HBX)

(HBX)

所以當HBX正式宣告將會與藤原浩目前正在經營的概念店THE CONVENI合作,於中環置地廣場開設商場的時候,這就絕對是一千載難逢的美事。一來這是THE CONVENI首間海外分店;二來這個香港THE CONVENI的運作時間十分有限定,由7月19日起,至到7月31日就會結業,只有兩個星期也不夠的時間,一再彰顯出藤原擅長玩「保鮮」的匠心獨運。

不量精緻小物被包裝成便利店商品的外形,來一併販賣。(HBX)

THE CONVENI香港限定店的店鋪裝潢與銀座Sony Park本店大致相同,均以日式便利店作為主調,內裡擺放了巨型冰櫃,用以擺放一系列印有THE CONVENI或fragment designLogo的飲料(特別之處是本地的維他檸檬茶也被歸納其中),和各式各樣潮流服飾及雜貨,除THE CONVENI的單品潮物外,亦有一些其他品牌的單品與舊書藉刊物引進其中,當中更不缺一些在日本本店已長期缺貨的人氣Item,包括最受歡迎的 “the fruits of the loom”圖案Tee及各款顏色透明雨傘等等,貨品之充裕,隨時比正店來得有過之而無不及。

“the fruits of the loom”圖案Tee。(HBX)

而為慶祝香港區THE CONVENI的誕生,THE CONVENI亦與HBX方面合作,推出一式兩款(黑/白色)的聯乘別注T-shirt,將兩大潮流單面的專屬商標「一前一後」的結合起來,概念簡單,卻足夠地有型,藤原浩向來就是這方面的專家。

HBX

中環置地廣場B30鋪