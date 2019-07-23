【7月31完結】THE CONVENI × HBX潮流便利店　中環期間限定開業

熱愛街頭時裝的人，都會知道藤原浩是一個很懂得去「保鮮」的創作上，許多項目哪怕在商業上獲得巨大成功，他總會為這些項目設定一個期限，限期到了，就會徹底結束項目，絕不拖泥帶水。the POOL aoyama如是、THE PARK・ING GINZA概念店亦然，就算是風馳全世界的HEAD PORTER，亦將會於今個月內正式光榮結業……

THE CONVENI × HBX潮流便利店。（HBX）

（HBX）

所以當HBX正式宣告將會與藤原浩目前正在經營的概念店THE CONVENI合作，於中環置地廣場開設商場的時候，這就絕對是一千載難逢的美事。一來這是THE CONVENI首間海外分店；二來這個香港THE CONVENI的運作時間十分有限定，由7月19日起，至到7月31日就會結業，只有兩個星期也不夠的時間，一再彰顯出藤原擅長玩「保鮮」的匠心獨運。

不量精緻小物被包裝成便利店商品的外形，來一併販賣。（HBX）

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THE CONVENI香港限定店的店鋪裝潢與銀座Sony Park本店大致相同，均以日式便利店作為主調，內裡擺放了巨型冰櫃，用以擺放一系列印有THE CONVENI或fragment designLogo的飲料（特別之處是本地的維他檸檬茶也被歸納其中），和各式各樣潮流服飾及雜貨，除THE CONVENI的單品潮物外，亦有一些其他品牌的單品與舊書藉刊物引進其中，當中更不缺一些在日本本店已長期缺貨的人氣Item，包括最受歡迎的 “the fruits of the loom”圖案Tee及各款顏色透明雨傘等等，貨品之充裕，隨時比正店來得有過之而無不及。

“the fruits of the loom”圖案Tee。（HBX）

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而為慶祝香港區THE CONVENI的誕生，THE CONVENI亦與HBX方面合作，推出一式兩款（黑/白色）的聯乘別注T-shirt，將兩大潮流單面的專屬商標「一前一後」的結合起來，概念簡單，卻足夠地有型，藤原浩向來就是這方面的專家。

HBX

中環置地廣場B30鋪