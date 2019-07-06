【環保】全球百大可持續發展企業　Kering拋離ZARA母公司、adidas

聯合國政府間氣候變化專門委員會於2018年發出警報，指出人類活動嚴重影響地球生態，而溫室效應問題若繼續惡化的話地球將於十二年後變成一個巨形「熱氣室」，並引發一連串災難性變化。作為第二大污染的時裝行業，到底要如何挽回這個局面？兩大時裝巨頭之一的Kering集團，以行動展示時裝界履行可持續發展的承諾。

在「12年警報」發出前，時裝集團Kering在2017年已推出了「Kering 2025年可持續發展計劃」，旨在關注時裝行業對地球、氣候和自然資源的影響，保護豐富地球資源和下一代的權利。Kering共擁有多於50個時裝品牌，包括Gucci、Balenciaga、Alexander McQueen、Bottega Veneta、Saint Laurent等多個奢侈品牌。若Kering的政策有效提高可持續發展的效能，即等於半個高級時裝界在進行保育地球的工作。

Gucci是Kering旗下最大時裝品牌。（網上圖片）

Kering集團的可持續創新高級經理Christine Goulay。（理工大學）

早前香港理工大學於南豐紗廠舉辦了科技設計研討會，Kering集團的可持續創新高級經理Christine Goulay作為其中一位講者，她剖析Kering集團的可持續發展政策及箇中效益，其中集團於2013年創立Materials Innovation Lab，開發了全新的採購方案和創新原材料，不斷研發可持續發展的環保材料和紡織品，當中超過3千種物料和材質供集團旗下品牌使用。另外，Kering研發了應用程式「My EP&L」，主要教育設計師選用材料時會對環境做成什麼傷害，計算出的環境損益表會顯示生產過程的水資源、溫室氣體、空氣等污染程度。由教育做起，領導下一代可持續發展的重要性。

Kering 2013年創立了Materials Innovation Lab，研發可持續的材料供集團旗下品牌使用。（網上圖片）

Kering研發應用程式「My EP&L」。（網上圖片）

應用程式「My EP&L」的環境損益表會顯示生產過程的水資源、溫室氣體、空氣等污染程度。（網上圖片）

People who wonder whether the glass is half full or half empty are missing the point. The glass is refillable.

加拿大媒體和投資研究公司Corporate Knights發佈的「一百強全球最佳可持續發展企業」中，只有三個時裝相關的入選，分別是adidas（第84位）、Zara母公司INDITEX(第54位）和Kering（第2位）。Kering登上第2位已不簡單，更重要皈〕集團由2018年的第47位急升至今年的第2位，可見Kering的「Kering 2025年可持續發展計劃」能充分發揮作用。在研討會完結前，Christine Goulay以半杯水理論解釋她的工作理念，因為會說「只剩下半杯水」或「還有半杯水」的人都領誤不到重點，因為那杯水是可以重新裝滿，只要能達至生生不息，持續運行便不必執着重於「水量」。