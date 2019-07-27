《以你的名字呼喚我》男主角腹語娃娃　Louis Vuitton服飾作藍本

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愛的盡頭是甚麼？有些人說愛的盡頭是犧牲，有些人則說是無私奉獻，有人就選擇把心愛的男星Timothée Chalamet製成獨一無二腹語娃娃。

只要付上六位數美金，你可以選擇你的名字呼喚他，又或是以他的名字呼喚他，隨你喜歡。

《Tonight Show》截圖

男星Timothée Chalamet因電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name），晉身成為灸手可熱的國際巨星以時裝界寵兒，人氣持續高企，片約不斷，早前更與串流平台一哥Netflix合作電影《The King》。昨日Netflix釋出首張劇照，立即成為網路熱門話題，不少粉絲力讚他的新髮型非常好看。

《The King》劇照

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人紅是非多，機會多，接收到的愛亦同樣多。大家多少都明白，有些粉絲對偶像的愛無理性且無止境。早前就有人（傳聞是法國一個小型生產商）製作出一個26吋高的Timothée Chalamet腹語娃娃「Timothée Chalamet Puppet」，並放到eBay公開發售，定價為$122,795美金（約960,048港元）。

他可以是嬰兒洗澡時的玩偶，也可以是一份成人禮禮物，無論任何場合，Timothée Chalamet Puppet都是最好的禮物！
賣家

Timothée Chalamet Puppet以軟墊白松木製成，因頭部裝有一個彈簧式頭鎖，因此娃娃的頭部不會東歪西倒。而它身上所穿的西裝，是以Timothée Chalamet於2019 Golden Globes所穿的Louis Vuitton為藍本製作而成。

Timothée Chalamet於2019 Golden Globes上，以一身Louis Vuitton亮相。（GettyImages）

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Timothée Chalamet Puppet於較早前亮相，頓成歐美地區的人氣話題。或許是受到既有觀感影響，不少網民認為Timothée Chalamet Puppet如所有腹語娃娃一樣詭異可怕，更有網民聲稱瞥見一眼便再也不能把它從腦海裡抹走。

據悉腹語師的好助手腹語娃娃之所以會變成可怕的象徵，主要是因為十九世紀時，君士坦丁堡普世牧首Photios認爲腹語娃娃是藏匿在人腹中的魔鬼，並且認定腹語娃娃只配居住在糞坑之中。

自此以後，腹語娃娃在耳濡目染下成為恐怖的象徵。電影界歷來不時推出以腹語娃娃為主角的恐怖電影，如《歡迎光臨死亡小鎮》、《恐懼鬥室》等。

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隨著時間的流逝，於初夏紅極一時的Timothée Chalamet Puppet退出大家的視野範圍，被世人漸漸遺忘。可想而知，這個天價腹語娃娃乏人問津，成交無門。

不過，美國人氣主持Jimmy Fallon早幾日攜同Timothée Chalamet Puppet於《Tonight Show》亮相，宣稱節目團隊成為了Timothée Chalamet Puppet的買家，更表演了一小段腹語，再一次把Timothée Chalamet Puppet引進大家的視線之內。

未知一眾Timothée Chalamet的粉絲，又會認為這個Timothée Chalamet腹語娃娃是可愛，抑或是可怕呢？

Jimmy Fallon早幾日攜同Timothée Chalamet Puppet於《Tonight Show》亮相。（《Tonight Show》截圖）

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