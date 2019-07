《以你的名字呼喚我》男主角腹語娃娃　Louis Vuitton服飾作藍本

愛的盡頭是甚麼?有些人說愛的盡頭是犧牲,有些人則說是無私奉獻,有人就選擇把心愛的男星Timothée Chalamet製成獨一無二腹語娃娃。

只要付上六位數美金,你可以選擇你的名字呼喚他,又或是以他的名字呼喚他,隨你喜歡。

男星Timothée Chalamet因電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name),晉身成為灸手可熱的國際巨星以時裝界寵兒,人氣持續高企,片約不斷,早前更與串流平台一哥Netflix合作電影《The King》。昨日Netflix釋出首張劇照,立即成為網路熱門話題,不少粉絲力讚他的新髮型非常好看。

人紅是非多,機會多,接收到的愛亦同樣多。大家多少都明白,有些粉絲對偶像的愛無理性且無止境。早前就有人(傳聞是法國一個小型生產商)製作出一個26吋高的Timothée Chalamet腹語娃娃「Timothée Chalamet Puppet」,並放到eBay公開發售,定價為$122,795美金(約960,048港元)。

他可以是嬰兒洗澡時的玩偶,也可以是一份成人禮禮物,無論任何場合,Timothée Chalamet Puppet都是最好的禮物! 賣家

Timothée Chalamet Puppet以軟墊白松木製成,因頭部裝有一個彈簧式頭鎖,因此娃娃的頭部不會東歪西倒。而它身上所穿的西裝,是以Timothée Chalamet於2019 Golden Globes所穿的Louis Vuitton為藍本製作而成。

Timothée Chalamet Puppet於較早前亮相,頓成歐美地區的人氣話題。或許是受到既有觀感影響,不少網民認為Timothée Chalamet Puppet如所有腹語娃娃一樣詭異可怕,更有網民聲稱瞥見一眼便再也不能把它從腦海裡抹走。

據悉腹語師的好助手腹語娃娃之所以會變成可怕的象徵,主要是因為十九世紀時,君士坦丁堡普世牧首Photios認爲腹語娃娃是藏匿在人腹中的魔鬼,並且認定腹語娃娃只配居住在糞坑之中。 自此以後,腹語娃娃在耳濡目染下成為恐怖的象徵。電影界歷來不時推出以腹語娃娃為主角的恐怖電影,如《歡迎光臨死亡小鎮》、《恐懼鬥室》等。

隨著時間的流逝,於初夏紅極一時的Timothée Chalamet Puppet退出大家的視野範圍,被世人漸漸遺忘。可想而知,這個天價腹語娃娃乏人問津,成交無門。

不過,美國人氣主持Jimmy Fallon早幾日攜同Timothée Chalamet Puppet於《Tonight Show》亮相,宣稱節目團隊成為了Timothée Chalamet Puppet的買家,更表演了一小段腹語,再一次把Timothée Chalamet Puppet引進大家的視線之內。

未知一眾Timothée Chalamet的粉絲,又會認為這個Timothée Chalamet腹語娃娃是可愛,抑或是可怕呢?