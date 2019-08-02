日本藝術家創作超迷你陶瓷　掌上袖珍藝術挑戰極限送上視覺饗宴

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沒有最細，只有更細，只要任何東西變成迷你版，都會頓時變得可愛。

一位來自日本陶藝家，他專門生產迷你陶瓷，嘆為觀止的袖珍藝術，更為我們帶來視覺饗宴。

日本藝術家生產迷你版陶瓷（Facebook@yutasegawa.ceramics）

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藝術家Yuta Segawa（Facebook@yutasegawa.ceramics）

作品未上釉料前（Facebook@yutasegawa.ceramics）

Yuta Segawa生於日本，現居倫敦。作為一名陶藝家，他喜歡把陶瓷製成迷你版，包括花瓶、碗、葫蘆等，雖則設計細小，但卻同樣注重當中的結構及細節。像傳統陶瓷一樣，迷你作品都是在陶輪上單獨製作的，並利用特殊工具及手指尖，製作出作各種形狀和輪廓的陶瓷。完成後，他更採用特製釉料塗在每件作品之上。

日本藝術家生產迷你版陶瓷（Facebook@yutasegawa.ceramics）

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所有迷你版陶瓷，共使用超過五百種原始釉料。Yuta Segawa為了突出藝術品，他設計出成千上萬個不同色調的陶瓷，並把它們各自放在自己的手掌中，讓作品呈現出迷你版的大小。他亦經常把作品以多種顏色呈現，不但在視覺元素方面顯得更具規模，同時也展現藝術家對溫暖和冷色調的偏愛。這些引人注目的顏色，反映出他的審美觀，並傳達了他對陶瓷的藝術方法。

另外，作為SGW Lab的創始人，這位藝術家分別在日本和中國，學習了不同陶瓷技術，並將它們發展至創造微型設計及其他新方式。例如在另一個「Action」項目中，他利用身體各種部位，如腳、胸部，甚至舌頭來創造出不同設計，因而製成了一些不規則的碗，他表示這種方法稱之為「Body Throwing」技術。

藝術家Yuta Segawa（Facebook@yutasegawa.ceramics）

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Throwing miniature pots as usual. #yutasegawa #ceramics #pottery #craft

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Yuta Segawa更表示，迷你版系列不但涉及藝術家身體與作品之間的關係，更是用來測試人體，竟可製作出如此細小規模的挑戰。這種珍藝術，為我們展示了藝術家對細節的關注，以及對陶瓷的熟練。

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