【日本設計】古老陶藝備前燒製水樽　竟有意想不到的特別功能？

備前燒（Bizen Yaki）陶藝，擁有千年歷史，乃是日本最古老陶藝技術之一。 這陶器特色是不利用釉彩，只透過火焰燒製造出獨特花紋，所以每件都是獨一無二，深受陶藝愛好者的喜愛 當備前燒製成水樽時，原來還有獨特的功能。

備前燒是集合土、火、灰燼三元素的結晶。陶土是以農田地底下無受汙染的「田土」混合山土和黑土，火則是以1200-1300度高溫的窯燒製，至於灰燼是因放置和面向火源的位置，令到落灰的程度不同等，縱合而構成備前燒的特質。這日本傳統陶藝在岡山縣備前市生產，不上釉藥，只依靠泥土及燒製技術而著稱，它所擁有的吸引力——就是能夠呈現出樸素無華的感覺，雖則不華麗，但質量上乘，並且顏色更根據土壤與苔蘚的狀況而有所不同。在整個製作過程中，成品亦取決於窯爐溫度，從而產生不同的燒製效果。

hiiro水樽（Shizuka Tatsuno）

日本傳統備前燒陶藝，令這水樽的水更可口。（Shizuka Tatsuno）

將稻草包在水樽外，令顏色及質地因應時間而逐漸變化。（Shizuka Tatsuno）

「Hiiro」結合了現代美學與傳統工藝（Shizuka Tatsuno）

日本設計師Shizuka Tatsuno與陶藝工作室Daikura合作推出「hiiro」水樽，設計師向來專注於家具、室內裝修與時尚配飾設計，並渴望作品增添可持續性，目前正在與當地不同單位合作。

「hiiro」是一款備前燒水樽，結合了現代美學與傳統工藝，設有兩款顏色。在設計方面，Shizuka通過將稻草包在水樽外，不但使顏色及質地，因應時間而逐漸變化，然後更會呈現出不同花紋。古老陶藝技術，除了展現反璞歸真的美感外，亦有意想不到的特別功能，自古以來，就有說法講述利用備前燒陶器盛載食物味道會更美味，而「hiiro」也有這個功效，只需要把該水樽裡的水放置一天，當中的清水就會變得更溫和可口，因為泥土中含有高礦物質，有助於淨化水份，並且增強味道。

當你每天使用這款水樽時，可以享受日積月累以來的自然效果。通過備前燒這種工藝品，即使是一件小而簡單的物品，隨著時間的推移，也會呈現不同的變化。