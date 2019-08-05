JJJJound一次過出7款水樽　網誌時代崛起創意品牌一個Logo走天涯

自備水樽不但可以響應環保，而且也能避免生產大量塑膠垃圾，所以今時今日，帶個水樽出門並不老套。 何況像是JJJJound最新推出的7款水樽，其簡約風格可能使你愛不釋手。

JJJJound創始人Justin Saunders（Saturdays NYC） 在沒有Tumblr、Pinterest、Facebook、Instagram等社交平台前，有一個叫JJJJound.com網站，由創始人Justin Saunders在2006年開始啟動，他於該網頁上發佈不同類型的圖片，如色調、汽車、簡約時尚、女性身體等無窮無盡的精彩內容，而這些圖片並沒有共同點，不過在美學的呈現上，卻是令人愉悅的。



隨著時間的推移，Justin更於蒙特利爾開設創意工作室，除了JJJJound的項目外，工作室亦與眾多知名藝術家和品牌合作，盼望把極簡設計擴展至不同領域。

JJJJound X A.P.C.（IG@jjjjound）

創始人將網站力量變為產品，以享受美好生活及極簡主義為概念，例如推出自家服裝、咖啡杯、襪子、帽子、Totebag等商品，過往也曾與Vans、Reebok、New Balance、Bassi等品牌合作，為觀眾帶來更多生活分享。

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JJJJound最新推出的7款水樽（JJJJound）

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最近，JJJJound一連串聯乘計劃，亦為我們帶來驚喜。除了JJJJound X A.P.C.合作曝光外，最新推出的7款新水樽，同時也引來搶購潮。

今次一口氣推出7款聯乘水樽，看似聲勢浩大，其實只是將S'well、Klean Kanteen、Yeti、Purist、Nalgene和MiiR這七個知名品牌水樽設計印上JJJJound的標誌，同一時間看到7款熟口熟面的水樽，而同一時間又全部印上JJJJound的Logo，這份無聊的趣味令人會心微笑。而這些新水樽價格從22美元（約172港元）至65美元（約509港元）不等，相當貼地。

JJJJound因網誌時代，代表某種極簡優雅，又不失玩味的品味，如今始創人更在不同平台上推動創意，讓這份風格走進我們真實生活。