【有趣家品】連蘑菇都有專用掃？刷具寶庫Brush&Green乜刷都有

走進潮州街的 Brush & Green，牆上如同生活百貨一樣琳琅滿目，讓你目不轉睛，但不一樣的是，這裡專賣應付各種家中角落的刷具，大至清理天花板的塵掃、蜘蛛刷，小到輕拂蘑菇上泥土的蘑菇刷，這裡通通，你會連連驚呼「連這個都有他專屬的刷子。」

東泰利原本經營著選物店「61NOTE」，為了滿足各式客人的需求，逐漸增加店內的選物及品牌，而在 2016 年獨立成一間專注於刷具與清潔用品的 Brush & Green 選物店。（KEEDAN）

講著流利的中文帶著些微日文口音是老闆東泰利，原本經營著選物店「61NOTE」，為了滿足各式客人的需求，逐漸增加店內的選物及品牌，而在 2016 年獨立成一間專注於刷具與清潔用品的 Brush & Green 選物店。以環保為主軸，品牌德國刷具 Redecker、日本山田 Hanako 鐵鍋、還有北歐纖維清潔海綿、布巾及瑞典 TePe 牙刷等，除了國外品牌選物外，東老闆也期許能引進更多台灣品牌，讓來訪的日本客人能帶回具台灣特色的土產。

《人》

一位看似住在附近的伯伯騎著腳踏車經過 Brush & Green，就這樣把腳踏車停在門口走了進來，跟店員閒話家常時提到「我家桌子與傢俱間的縫隙很難掃，不知道該怎麼辦才好。」Brush & Green 聆聽顧客最純粹的需求，一同解決問題，店裡的商品不只是擺設品，而是生活中最佳的得力助手，透過這些道具拉近人們之間的距離。

Brush & Green 聆聽顧客最純粹的需求，一同解決問題，店裡的商品不只是擺設品，而是生活中最佳的得力助手，透過這些道具拉近人們之間的距離。（KEEDAN）

《地》

即時同樣在台北市區，從太原路搬到潮州街，兩個地方各自有不同的生活步調，太原路舊店多的是因為雜誌介紹來朝訪的客人，而潮州街新店能感受到更多與當地居民的連結，座落在轉角處，面對馬路有著一大片的透明落地窗，從窗外就能清楚看見店內「住在附近的阿姨或是伯伯經過時都會近來逛一下，不是因為東西漂亮才買，是他們覺得會在生活中派上用場的道具。」

「當初就是因為這把鴕鳥撢子！ 之前在 61NOTE 使用這支撢子打掃時，不少客人看到後詢問在哪裡可以買得到，於是我們陸續將 Redecker 的刷具代理至台灣，希望讓更多人可以享受到 Redecker 刷具的方便及樂趣。」

《事》

在搬家後也換來更寬敞舒適的空間，道具與鍋具能更完全的擺放展示，象徵生息勃勃的植栽環扣著瓷器，表現最貼近生活的樣貌，在一樓店內最深處，在這也會不定期安排展覽或開設期間限定店等，讓 BRUSH&GREEN 成為有更多的想像空間。

Brush & Green Instagram@Brush_and_Green 地址: 台北市大安區潮州街 80 號 10:30 – 19:30（週一＆週四公休）

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】