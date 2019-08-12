【野餐】以色列設計品牌出北極熊冰磚　兩種可愛尺寸為食物製冷

夏日炎炎，當我們去野餐時，食物需要透過保冷來維持新鮮度，當冰磚遇上北極熊時，兩者更為午餐盒與野餐籃，帶來了不少樂趣。

可愛北極熊冰磚（Monkey Business）

這款可愛北極熊冰磚，是設計師Alma Shaham與Oded Friedland所創作，並於以色列設計品牌Monkey Business出售。這間公司始於1994年，由工業設計師Oded Friedland所創立，自2005年以來，除了在內部設計原創產品外，工作室還與一些當地產品設計師合作，該品牌所售賣產品，主要以實用、價格實惠與設計幽默為主，利用日常生活中常見的物品，例如文具、家品，甚至一系列生活用品等，為消費者帶來創新設計，把創意融入日常。

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北極熊冰磚，分別有兩種可愛尺寸。（Monkey Business）

北極熊冰磚，分別有兩種可愛尺寸。（Monkey Business）

北極熊冰磚，分別有兩種可愛尺寸：BLUE BEAR MOM與BLUE BEAR CUB，前者非常適合野餐時採用，售價為8美元（約63港元）；後者則適合放於午餐盒中，售價為6美元（約47港元）。Monkey Business更推出一個「BLUE BEAR FAMILY」組合，當中有一個BLUE BEAR MOM與兩個BLUE BEAR CUB，亦只需17美元（約133港元）就能擁有。

這些冰磚預先裝有無毒液體，可隨時放置冰箱冷凍。不但可以為飲品、水果或任何小食保冷，而且設計形狀亦完美地放在任何容器中，是我們午餐與野餐時的好良伴。