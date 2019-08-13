【睦月】一間集合日本藍染工藝、古物的小店　神隱葵涌工業邨

正當香港抗爭運動被受考驗之際，社會上不平則鳴的團體、單位愈來愈多，即便在流行文化的工業裡，勇於就時事民生表態的時裝品牌、時裝店也漸漸星火燎原，每天有觀看IG Story習慣的朋友，定必百般滋味在心頭。當中警方的執法水平，更是被受抨擊得最激烈的一環，哪怕每天舉行例行記者會，也消除不了民間的憤怒和疑慮，而近日葵涌就有一間隱世小店，嘗試將這場不合作運動提升至另一階段，列明凡是支持香港警察近來所作所為的顧客，均殊不招待，骨氣其高之餘，店內原來也不缺一系列優美時尚單品。

睦月早前發表的一段簡短聲明，引來坊間正面迴響，也嘗試將不合作運動推向另一階段。（MUTSUKI）

店內單品每每火速售罄。（MUTSUKI）

這間名叫MUTSUKI睦月的小店（睦月即日文中的一月），雖然位處相偏遠葵涌工業邨，但店內就收藏着一系列頗有趣的單品，以日本傳統工藝為基調，當中尤以藍染和羽織類產品最受歡迎，羽織是源自日本戰國時代的服飾，本來主要為男性士兵著用的衣物，其長而闊的剪裁，寬而大的手袖口，都是為方便戰士穿在腫脹的甲冑外面，才特別設定而成的，以作保暖之用。不過隨着後來民風開化，羽織逐漸流落民間，就連女性都流行著用起來（事實上於幕府時期，政府就曾下令禁止女生著用羽織），開始出現一些花俏的款式。

羽織 HK$1,080。（MUTSUKI）

睦月引進一系列日系藍染小物。（MUTSUKI）

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所以睦月引進的羽織單品極盡多元化，既有古典低調，原產自日本的藍染版本，也有印滿亀甲繋に梅と青海波文、或暈し葉文様等多各式各樣和風圖騰的版本，各適其適之餘，價錢也維持在數百大元左右，雖然並非滿載歷史價值的古着品，但對於開始接觸和認識日本傳統時裝、工藝的初心者而言，卻是經濟實惠得來又具水準的選擇。

藍染手挽袋 HK$420。（MUTSUKI）

富士山祝盃 HK$760。（MUTSUKI）

而除了闊袍大袖的羽織外，店內尚有許多的骰和風配式單品，例如採用純天然藍染料染色，再利用抜染技術染製圖案的手挽袋、小巧別緻手帕和古典意味出眾的扇子等等，當中尤以一款以無鉛玻璃製造的富士山祝盃最為矚目，職人將紅、藍色琉璃先燒合成呈富士山的形態，繼而於盃面上進行細緻雕刻，如斯手工與創意合一的藝術價值，使它榮獲「第54回全国推奨観光土産品審査会」的「経済産業大臣賞」獎項，足證日本政府對自己國家傳統工藝的重視和肯定。

鹿角。裝飾置物架。古董骨董 HK$21,000。（MUTSUKI）

鹿角。裝飾置物架。古董骨董 HK$21,000。（MUTSUKI）

青貝微塵の印籠, 根付鉄砲 HK$6,800。（MUTSUKI）

雖然睦月並非一間古着店，故售賣的Vintage Items並不多，但在店主的高雅品味下，精美的古物單品還是有的（亦會於網上出售），例如青貝微塵の印籠（印籠是日本古代和服的重要配飾）和一個以鹿角製造，歷史上真實出現過的將軍武士頭盔，雖然售價不菲，卻的的確確是買一件就會少一件的稀有珍品。

