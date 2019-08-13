【二創】藝術家夫婦演算法融入針織工藝　「線」出蒙羅麗莎、夢露

這門古老的手工藝在時代更迭中狠狠淘汰，大多年輕人輕視針織的意義及重要性，亦沒打算花時間及心思學習這門工藝。 藝術家夫婦Ani Abakumova及Andrey Abakumov卻深明手工藝的珍貴之處，花時間研習針織工藝，更別出心裁地將演計法融入針織工藝之中，創作出一系列動人的針織二次創作。

藝術家夫婦Ani Abakumova及Andrey Abakumov創作出一系列動人的針織二創。（IG@art.nitka）

擅長數學的丈夫Andrey Abakumov在2016年與新媒體藝術家Petros Vrellis合作，創造出針織算法藝術（Knitted Algorithmic Art），讓妻子Ani Abakumova能精準地在畫布上以不同顏色的棉線勾勒出動人的面孔。

針織算法藝術。（IG@art.nitka）

妻子Ani Abakumova（IG@art.nitka）

「演算藝術」是一門新興的藝術技術，近年有不少新媒體藝術家嘗試研習這門複雜難懂的藝術。在演算藝術中，演算工序占據非常重要的位置。透過輸入創作過程中的步驟，便會出現藝術家想要的效果。如果改變步驟，就會出現截然不同的效果。

透過一串串看似冰冷的數字，千百條依次序地棉線纏綿，在交織之間重繪出大家熟悉的名畫臉孔，如蒙羅麗莎（Mona Lisa）、戴珍珠耳環的女孩（The Girl With The Pearl Earring），亦有名人如瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、里安納度·狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等頭像。

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據悉若把二人作品中的棉線拉直，將長達接近4公里，非同凡響。雖然針織算法藝術並不真的等於傳統針織工藝，但背後涵蘊的心思與時間絕不比傳統工藝針織少。不知大家又怎看這項新的工藝呢？